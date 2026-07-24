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Σφοδρό μπουρίνι έπληξε τη Φθιώτιδα - Ξηλώθηκε στέγη και έπεσε σε αυτοκίνητα

Στη Μακρακώμη, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τη στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.

πηγή: LamiaReport
πηγή: LamiaReport
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Η κακοκαιρία «χτύπησε» με σφοδρότητα τη δυτική Φθιώτιδα και ιδιαίτερα τον δήμο Μακρακώμης, όπου ισχυρή βροχόπτωση, θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το lamiareport, στη Μακρακώμη, οι πολύ ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν τη στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η στέγη εκτοξεύτηκε και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από σούπερ μάρκετ της περιοχής, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

@lamiareport.gr

Ξηλώθηκε στέγη από τον δυνατό αέρα και καταπλάκωσε αυτοκίνητα στη Μακρακώμη-Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα! 💨 #news #lamia #wind #cars

♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Η ένταση των ανέμων παρέσυρε επίσης κολώνες και καλώδια του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ενώ στο ίδιο σημείο ξεριζώθηκε και δέντρο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο από το Καστρί έως τη Μακρακώμη, όπου η έντονη χαλαζόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών στην εθνική οδό Λαμίας-Καρπενησίου, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

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