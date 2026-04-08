Fuel Pass 2026: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη

Με έναν νέο τρόπο θα πραγματοποιούνται πλέον οι αιτήσεις στην πλατφόρμα το vouchers.gov.gr για το Fuel Pass για το 2026, μετά το «κρασάρισμα» της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, λόγω του μεγάλου όγκου συνδέσεων.

Μετά το «black out» πάρθηκε η απόφαση να γίνουν αλλαγές στη διαδικασία, καθώς τη Μ. Δευτέρα κατάφεραν μόλις 160.000 πολίτες να κάνουν αίτηση, παρ' όλο που οι δικαιούχοι ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια. Πλέον, οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ, ώστε η διαδικασία να κυλήσει χωρίς προβλήματα.

Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Χθες, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, αιτήσεις μπορούσαν να υποβάλουν μόνο οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Αντίστοιχα από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (08/04) αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Αναλυτικά:

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.”

Ποιοι θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

Μετά και την τελευταία εξέλιξη και με δεδομένο ότι η πίστωση των χρημάτων στο iban ή την ψηφιακή κάρτα θα χρειαστεί περί τις 48 ώρες, ορισμένα ΑΦΜ δεν θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα.

Στον αντίποδα, οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3 θα προλάβουν να πάρουν το fuel pass πριν το Πάσχα, δηλαδή να πληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη.

Όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από Μεγάλη Τετάρτη και μετά, με αποτέλεσμα να πληρωθούν μετά το Πάσχα.

Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι

Όπως έχει γίνει γνωστό, το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

- έως 25.000 ευρώ για άγαμους

- έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

- προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

- για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα:

- να είναι σε κυκλοφορία

- να είναι ασφαλισμένο

- να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

- 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

- 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

- 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

- 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σταθερά 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.