Fuel Pass 2026: Τα «κλειδιά» και τα «μυστικά» για την επιδότηση στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης

Με μια απλή αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, πάνω από 3 εκατ. πολίτες θα λάβουν το Fuel Pass μειώνοντας το κόστος για τη μετακίνηση τους έως 60 ευρώ το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου με βάση τις νέα κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη προστασία του εισοδήματος των νοικοκυριών από τις ανατιμήσεις στα υγρά καύσιμα.



Ο FLASH παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες προκειμένου να «κλειδώσουν» την επιδότηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.

Τα βήματα για την έκδοση Fuel Pass

Οι φορολογούμενοι εισέρχονται στη πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet και υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Εφόσον επιλέξουν ως μέθοδος χορήγησης την «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» θα πρέπει να συμπληρώσουν του IBAN του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού ή του λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει το όχημα επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ζευγαριών που κατέχουν δύο ξεχωριστά οχήματα κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Τα κριτήρια

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και το οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους τις 35.000 προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.



Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών τα κριτήρια αυτά πληρούν τα 3 εκατ. από τα συνολικά 4 εκατ. ιδιοκτητών οχημάτων.

Τρόπος χορήγησης και χρήση της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους:

Εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου. Μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Το ποσό της επιδότησης χορηγείται εφάπαξ για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών από την καταβολή του.

Ποσό και καταβολή

Η ενίσχυση ανέρχεται σε: