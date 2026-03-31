Fuel Pass 2026 - Επιδότηση στο diesel: Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ «πέρασαν» τα νέα μέτρα

«Πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το πακέτο κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.



Ο λόγος για το Fuel Pass, την επιδότηση στο diesel και την επιχορήγηση για αγορά λιπασμάτων, με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να κυρώνεται επί της αρχής της από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν.

Αντιπαράθεση για «ημίμετρα»

Άπασα η αντιπολίτευση επέμεινε να μιλά για «ημίμετρα», η κυβέρνηση αντέτεινε ωστόσο πως η χώρα θα χρειαστεί δυνάμεις μέχρι το τέλος της κρίσης.



«Δεν προμηνύονται ευχάριστα τα γεγονότα όπως εξελίσσονται. Θα χρειαστούμε δυνάμεις για το υπόλοιπο του έτους. Αυτά είναι μια πρώτη σειρά μέτρων τα οποία δίνουμε, στήριξη στα πρώτα κύματα αυτού που έρχεται», απάντησε στα αντιπολιτευτικά πυρά ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, διαβεβαιώνοντας πως «θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα μέτρα τους επόμενους μήνες».



Ο ίδιος υποστήριξε πως τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για τα καύσιμα είναι μεγαλύτερα σε δημοσιονομικό κόστος, κατ’ αναλογία, από Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία.



Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο από βήματος για «αναποτελεσματικά» και «άδικα» μέτρα, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια με τα χρήματα των πολιτών».



«Με τα ψίχουλα - Pass επιδοτείτε την ακρίβεια. Αυτά είναι μέτρα κοροϊδία!» κατήγγειλε από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καλώντας το λαό «να ξεσηκωθεί» και «να αρνηθεί να πληρώσει και αυτό τον πόλεμο».