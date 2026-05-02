Φυλακές Δομοκού: Άγρια επίθεση 33χρονου με αυτοσχέδιο μαχαίρι κατά συγκρατούμενού του

Άγρια επίθεση σημειώθηκε χθες, Παρασκευή 1η Μαΐου, στις φυλακές Δομοκού, όταν ένας 33χρονος κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενο του.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις επτά και μισή το απόγευμα, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα του και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά.



Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.





Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.