Φυλακές Μαλανδρίνου: Η έφοδος στο κελί του Κλόντι και το παρ' ολίγον καμένο κινητό τηλέφωνο

Αιφνιδιαστική επιχείρηση σε 16 κελιά πτέρυγας των φυλακών Μαλανδρίνου πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3) το ελληνικό FBI, ανάμεσα τους κι αυτό του διαβόητου Αλβανού βαρυποινίτη γνωστού ως «Κλόντι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια και σουβλιά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα με κάρτες sim, φορτιστή κ.ά. αντικείμενα. Να σημειωθεί ότι το ελληνικό FBI αξιοποίησε σχετικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη πτέρυγα, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το κελί του «Κλόντι» ήταν κλειδωμένο από μέσα.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου των αστυνομικών, ο 49χρονος Αλβανός βαρυποινίτης (σ.σ. μεταξύ άλλων ηθικός αυτουργός της δολοφονίας Ζαφειρόπουλου) άρχισε να σπάει το κινητό τηλέφωνο που κατείχε, ενώ προσπάθησε να του βάλει και φωτιά προκειμένου να το καταστρέψει τελείως και να μην μπορεί να ανακτηθεί το περιεχόμενό του.

Συνολικά από την ΕΛΑΣ σχηματίστηκαν 4 δικογραφίες για τους έγκλειστους του καταστήματος κράτησης υψίστης ασφαλείας, στα κελιά των οποίων βρέθηκαν τα αυτοσχέδια μαχαίρια και σουβλιά, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα με τις sim.