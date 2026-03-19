«Φυλακή» το παλιό Καπνεργοστάσιο για νέα ταινία σταρ του Χόλιγουντ - «Παρέλαση» αστέρων στην Αθήνα

Εκτός από τον Μπραντ Πιτ, στην Αθήνα αναμένονται και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ. Πόλος έλξης μεγάλων παραγωγών η πρωτεύουσα.

Μιχάλης Λεγάκης

Σε κινηματογραφικό σκηνικό που θυμίζει φυλακή έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες το υπόγειο του παλιού καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν, στον Κολωνό, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται στην Αθήνα και τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιεί γυρίσματα στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αποδίδει σκηνικό φυλακής, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 26 Μαΐου, με την παραγωγή να αξιοποιεί διάφορα σημεία εντός του χώρου του Καπνεργοστασίου αλλά και τις γύρω περιοχής.

Τις επόμενες ήμερες, στο καπνεργοστάσιο θα βρεθεί τόσο ο Ντάνιελ Κρεγκ αλλά και η Μισέλ Γουίλιαμς, για τις ανάγκες της δραματικής ταινίας δράσης του επίσης βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ.

Παράλληλα, η Αθήνα συνεχίζει να προσελκύει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς το ίδιο διάστημα στην πόλη πραγματοποιούνται γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ αλλά και της βραβευμένης σειράς «Τεχεράνη», επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο της ελληνικής πρωτεύουσας ως δημοφιλούς προορισμού για τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία.

