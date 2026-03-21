«Φύλλο και φτερό» από το ελληνικό FBI η οικογενειακή πολυκατοικία του διάσημου bodybuilder

«Φύλλο και φτερό» έκαναν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος την οικογενειακή πολυκατοικία του 35χρονου body builder και TikToker που συνελήφθη μαζί με τον πατέρα και την αδερφή του στο πλαίσιο έρευνας για κατοχή και διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων.

Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται το γυμναστήριο του πασίγνωστου πρωταθλητή, αλλά και τα διαμερίσματα που διαμένει ο ίδιος και η οικογένεια του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία γίνεται λόγος για εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείτο στην κατ’ επάγγελμα προμήθεια και διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων.

Πρόκειται για σκευάσματα τα οποία προορίζονταν για αθλητές «με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής τους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή ενόψει της συμμετοχής τους σε αυτούς», τα οποία ο 35χρονος bodybuilder και TikToker φέρεται να προμηθεύονταν παρανόμως και χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν από κοινού γυμναστήριο, καθώς και κατάστημα, όπου διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αναβολικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και σχετική ιστοσελίδα για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, στο γυμναστήριο – κατάστημα και σε όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών, 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων, 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων, 15.930 γραμμάρια συμπληρωμάτων διατροφής σε σκόνη, απαγορευμένων από τον ΕΟΦ, 3.802 κάψουλες και δισκία απαγορευμένων από τον Ε.Ο.Φ. συμπληρωμάτων διατροφής, 3.490 ευρώ, έγγραφα, παραστατικά και τιμολόγια, αεροβόλο πιστόλι, περίστροφο κρότου αερίου, πλαστικό κουτί με ακατέργαστη κάνναβη (φούντα), μικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων και αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.