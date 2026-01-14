Φυσικό αέριο: Άνοδος 6% στην κατανάλωση το 2025 – Εκτίναξη εξαγωγών και LNG

Η ελληνική αγορά φυσικού αερίου συνέχισε και το 2025 την ανοδική της πορεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ , η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τις 70,16 TWh από 66,20 TWh την προηγούμενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το φυσικό αέριο παραμένει βασικός πυλώνας του ενεργειακού συστήματος, παρά τη σταδιακή ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ.

Εκρηκτική αύξηση της συνολικής ζήτησης

Αν συνυπολογιστούν και οι εξαγωγές, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου ανήλθε στις 78,75 TWh, καταγράφοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άνοδο 196,21% και φτάνοντας τις 8,59 TWh από 2,90 TWh το 2024. Η τάση αυτή αποτυπώνει τον ενισχυμένο διαμετακομιστικό ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από πού ήρθε το φυσικό αέριο

Οι συνολικές εισαγωγές το 2025 διαμορφώθηκαν στις 78,88 TWh, αυξημένες κατά 13,71% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρώτο σε όγκο εισαγωγών ήταν το Σιδηρόκαστρο, καλύπτοντας το 44,6% του συνόλου με 35,16 TWh. Ακολούθησε ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας με 29,95 TWh (38%), παρουσιάζοντας αύξηση 63,3% σε ετήσια βάση, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε εκτός λειτουργίας για περίπου τρεις εβδομάδες λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Μέσω της Νέας Μεσημβρίας και του αγωγού TAP εισήχθησαν 11,08 TWh (14,1%), ενώ από το FSRU Αλεξανδρούπολης εισήλθαν 2,69 TWh, που αντιστοιχούν στο 3,4% των συνολικών εισαγωγών.

Πηγή: ΔΕΣΦΑ

LNG: ΗΠΑ ο βασικός προμηθευτής

Ιδιαίτερο βάρος είχε και το LNG. Οι εκφορτώσεις στη Ρεβυθούσα ανήλθαν σε 30,84 TWh, από 49 δεξαμενόπλοια, έναντι 27 το 2024. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν την πρωτιά ως προμηθευτής LNG με 26,56 TWh, ποσότητα αυξημένη κατά 98,36% και μερίδιο άνω του 86% επί του συνόλου. Ακολούθησαν η Νιγηρία, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Νορβηγία με σαφώς μικρότερες ποσότητες.

Άλμα στο LNG Truck Loading

Ραγδαία ανάπτυξη κατέγραψε και η υπηρεσία LNG Truck Loading. Το 2025 φορτώθηκαν 707 φορτηγά LNG, αυξημένα κατά 171% σε σχέση με τα 261 του 2024. Η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ξεπέρασε τα 31.800 κυβικά μέτρα LNG, καταγράφοντας αύξηση άνω του 174%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη ζήτηση για ευέλικτες λύσεις τροφοδοσίας σε βιομηχανίες και περιοχές εκτός δικτύου.

Ποιοι κατανάλωσαν το φυσικό αέριο

Το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας κατανάλωσης αφορούσε και το 2025 την ηλεκτροπαραγωγή, με ποσοστό 70,28% και αύξηση 8,49% σε ετήσια βάση. Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν κατανάλωση 13,05 TWh, αυξημένη κατά 11,25%, ενώ μειωμένη εμφανίζεται η κατανάλωση από βιομηχανίες και σταθμούς CNG κατά 13,53%.

Η μεγάλη εικόνα

Συνολικά, το 2025 επιβεβαίωσε τη δυναμική του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ισχυρή άνοδος των εξαγωγών, η αυξημένη αξιοποίηση της Ρεβυθούσας και η θεαματική ανάπτυξη του LNG Truck Loading αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των υποδομών του ΔΕΣΦΑ, σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων και γεωπολιτικών ισορροπιών που δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.