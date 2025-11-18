Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & we4all: 1.000 νέα δενδρύλλια στην 6η Πανελλήνια Εθελοντική Φύτευση

Σε μια Κυριακή αφιερωμένη στη γη που μας φιλοξενεί, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και ο περιβαλλοντικός οργανισμός we4all ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους, δίνοντας ζωή στην πόλη στην 6η Πανελλήνια Εθελοντική Φύτευση. Στις 16 Νοεμβρίου, το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα μετατράπηκε σε έναν ζωντανό, πράσινο πυρήνα ελπίδας, όπου σχεδόν 500 εθελοντές συγκεντρώθηκαν για να ενισχύσουν το αστικό πράσινο και να δείξουν πως η αλλαγή ξεκινά από μια απλή, ανθρώπινη πράξη.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε μια δράση που καλλιεργεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από δέντρα: καλλιεργεί συνείδηση, συλλογικότητα και πίστη σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Τα 1.000 δενδρύλλια που φυτεύτηκαν ενισχύουν έμπρακτα την προσπάθεια για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Η συνεργασία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ με τη we4all αποδεικνύει ότι η θετική επίδραση στο περιβάλλον δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη μετρήσιμη. Από το 2021, έχουν φυτεύσει περισσότερα από 11.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα, με κάθε νέο δέντρο να αποτελεί δήλωση ευθύνης προς τον πλανήτη και επένδυση στο μέλλον. Η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βύρωνα και ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και την δύναμη της κοινότητας όταν δρα ενωμένη με κοινό όραμα.

Στην καρδιά αυτών των πρωτοβουλιών βρίσκεται το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ο Β-οίκος της ζωής μας», που προάγει τη βιωσιμότητα, ενισχύει την οικολογική συνείδηση και προσφέρει αξία στις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας το όραμα του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ για έναν κόσμο όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά.







Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 677.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».