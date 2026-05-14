Κύκλωμα απάτης στον ΕΟΠΥΥ με εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας - Τρεις συλλήψεις στον Πειραιά

Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και σε συνεργασία με τον Οργανισμό. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (13/5) σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος: ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, που φέρεται ως ο αρχηγός και δύο ορθοπεδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των τριών μελών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σε βάρος τους και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση – χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, τα μέλη της συμμορίας, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα – συμμορία και επιδίωκαν με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).



Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ως προς τον τρόπο δράσης, κατ’ εντολή του φυσικοθεραπευτή, οι ορθοπεδικοί ιατροί προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι ΑΜΚΑ τους. Οι εν λόγω ΑΜΚΑ προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριο του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων.



Μάλιστα, το γεγονός της άγνοιας των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται από το ότι σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις. Επιπλέον, για τον κατηγορούμενο υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών (19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας) σε 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, με τη ζημία του Οργανισμού να ξεπερνά τα 264.475,50 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών εκπροσώπων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8.990 ευρώ,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.