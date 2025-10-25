Σοβαρά κενά ασφαλείας στο Λούβρο - Πολύτιμα κοσμήματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Στη μεταφορά πολύτιμων κοσμημάτων από τις προθήκες του στην Τράπεζα της Γαλλίας προχώρησε η διεύθυνση του Λούβρου μετά την απίστευτη ληστεία που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η μεταφορά από την αίθουσα "Απόλλων" κρίθηκε αναγκαία για την προστασία τους καθώς όπως αποκαλύφθηκε υπάρχουν σοβαρά κενά ασφαλείας στο εμβληματικό μουσείο.

Η μεταφορά έγινε συνοδεία μυστικής αστυνομίας, όπως μετέδωσε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας καθώς οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.

Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών

Πάντως την ώρα που ντετέκτιβ ψάχνουν τα ίχνη των σύγχρονων Arsene Lupin το φως της δημοσιότητας βλέπουν βίντεο που φέρεται να τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του μουσείουτη στιγμή του αδιανόητου ριφιφί.

Με ψυχραιμία και ακρίβεια στις κινήσεις τους, οι τέσσερις δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο κατάφεραν να χτυπήσουν με καίριο τρόπο την «καρδιά» του πολιτισμού της Γαλλίας.



Το βίντεο φαίνεται πως έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, πιθανόν από τουρίστα ο οποίος επισκεπτόταν το Λούβρο εκείνη την ημέρα. Οι δυο δράστες κατεβαίνουν από το αναβατόριο που είχαν στήσει στην πίσω πλευρά ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο παράθυρο του πρώτου ορόφου που έδινε πρόσβαση στην Gallerie D' Apollon. Εκεί φυλάσσονταν τα πολύτιμα κοσμήματα της Αυτοκράτειρας Ευγενείας, από την εποχή του Ναπολέοντα Α'.