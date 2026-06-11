Φυτά εσωτερικού χώρου: Το μυστικό για λαμπερά και πιο υγιή φύλλα

Η σκόνη που συσσωρεύεται στα φύλλα μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα ακόμη και των πιο περιποιημένων φυτών, κάνοντάς τα να δείχνουν κουρασμένα και χωρίς ζωντάνια. Ευτυχώς, δεν χρειάζονται ειδικά προϊόντα ή πολύπλοκες διαδικασίες για να επανέλθει η φυσική τους όψη. Ένα απαλό πανί βρεγμένο με λίγο νερό είναι αρκετό για να απομακρύνει τη σκόνη από την επιφάνεια των φύλλων. Με αυτόν τον απλό τρόπο, τα φυτά διατηρούν τη φυσική τους λάμψη, ενώ παράλληλα μπορούν να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά το διαθέσιμο φως.

Δες τον σωστό τρόπο καθαρισμού των φύλλων και τα λάθη που καλό είναι να αποφεύγεις για να διατηρείς τα φυτά σου σε άριστη κατάσταση.