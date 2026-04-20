Φυτοένιο: Το «μαγικό» συστατικό των λαχανικών που συνδέεται με μακροζωία

Μια ουσία που μέχρι σήμερα περνούσε σχεδόν απαρατήρητη στη διατροφή μας σχετίζεται με τη μακροζωία. Πρόκειται για το φυτοένιο, ένα καροτενοειδές που υπάρχει σε τρόφιμα όπως στις ντομάτες, τα καρότα και τα πορτοκάλια. Νέα μελέτη δείχνει ότι το συγκεκριμένο μόριο μπορεί να επηρεάζει τη διαδικασία της γήρανσης και να προσφέρει προστασία στον εγκέφαλο.

Σε αντίθεση με πιο γνωστά καροτενοειδή, όπως το λυκοπένιο ή το β-καροτένιο, το φυτοένιο δεν έχει έντονο χρώμα. Αυτός είναι και ο λόγος που για χρόνια θεωρούνταν απλώς ένας «πρόδρομος» άλλων ουσιών χωρίς ιδιαίτερη βιολογική σημασία. Ωστόσο, η νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στον οργανισμό.

Τι έδειξαν τα πειράματα στο εργαστήριο

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε έναν μικροσκοπικό οργανισμό, το Caenorhabditis elegans, που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιολογία λόγω της απλότητάς του και της γενετικής του ομοιότητας με πιο σύνθετους οργανισμούς. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η χορήγηση φυτοενίου αύξησε το προσδόκιμο ζωής των οργανισμών κατά 10% έως σχεδόν 19%.

Πώς δρα το φυτοένιο στον οργανισμό

Στα πειράματα με τον Caenorhabditis elegans, καταγράφηκε σημαντική μείωση των επιβλαβών επιδράσεων μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα, το φυτοένιο περιόρισε την τοξικότητα του β-αμυλοειδούς — μιας ουσίας που συσσωρεύεται στον εγκέφαλο και συνδέεται με τη νευροεκφύλιση — έως και 40%. Αυτό υποδηλώνει ότι η ουσία μπορεί να επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με την προστασία των νευρικών κυττάρων.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς δρα το φυτοένιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενισχύει την άμυνα του οργανισμού απέναντι στο οξειδωτικό στρες, μια διαδικασία κατά την οποία ασταθή μόρια προκαλούν βλάβες στα κύτταρα και επιταχύνουν τη γήρανση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιβίωση των οργανισμών υπό τέτοιες συνθήκες αυξήθηκε πάνω από 50%, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι η ουσία λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στη φθορά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τα οφέλη δεν προέκυψαν από περιορισμό της τροφής ή άλλους στρεσογόνους παράγοντες, αλλά από την ίδια τη δράση του φυτοενίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς αποκλείει την πιθανότητα τα αποτελέσματα να σχετίζονται με γνωστούς μηχανισμούς μακροζωίας, όπως μειωμένη θερμιδική πρόσληψη.

Πέρα από τη γήρανση, οι επιστήμονες στρέφονται και σε άλλες πιθανές εφαρμογές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το φυτοένιο μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ φαίνεται να συσσωρεύεται φυσιολογικά σε διάφορους ιστούς του σώματος. Παράλληλα, πρώιμα πειράματα σε ανθρώπινα κύτταρα δείχνουν ότι μπορεί να έχει και αντικαρκινικές ιδιότητες, αν και αυτά τα δεδομένα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η προέλευση της ουσίας. Εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά, το φυτοένιο μπορεί να παραχθεί και από μικροάλγη. Οι οργανισμοί αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα βιώσιμες πηγές θρεπτικών συστατικών, καθώς αναπτύσσονται γρήγορα και απαιτούν λιγότερους φυσικούς πόρους σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες.

Από τη θεωρία στην πράξη

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και ουσίες που θεωρούνταν «δευτερεύουσες» μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην υγεία. Το φυτοένιο δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά ίσως είναι ένα ακόμη κομμάτι στο πολύπλοκο παζλ της διατροφής, της γήρανσης και της πρόληψης ασθενειών.