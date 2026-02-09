Γ. Ανδριανός: «Στόχος ένα σύγχρονο, ενιαίο Νοσοκομείο για την Αργολίδα»

Με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες προκλήσεις της τρέχουσας πολιτικής περιόδου πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Αργολίδας, Γιάννης Ανδριανός, και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Ανδριανός, αναφερόμενος στην παρουσία του Υπουργού Υγείας, επανέλαβε την πάγια θέση του για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου στην Αργολίδα που θα συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες υποδομές.

