Γ. Χρηστάκος, Σπ. Μουρελάτος για Μητσοτάκη - Η ανθρώπινη στιγμή για Σαμαρά και το καρφί σε Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου σε ΔΕΘ μέχρι σήμερα ως προς το σκέλος των πολιτικών απαντήσεων που έδωσε μπαίνοντας στην προτελευταία στροφή πριν από τις κάλπες του 2027.

Ο διευθυντής του Flash.gr Γιάννης Χρηστάκος και ο πολιτικός συντάκτης Σπύρος Μουρελάτος «διαβάζουν» τα πιο καίρια σημεία των πρωθυπουργικών απαντήσεων και εστιάζουν:

Στον εκλογικό νόμο

Στα σενάρια της «εν κινήσει» διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην τρίτη θητεία που θέλει να διεκδικήσει ο κ. Μητσοτάκης

Στην ανθρώπινη απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά

Στα πρωθυπουργικά «καρφιά» για τον Αλέξη Τσίπρα

Δείτε την ανταπόκριση των Γ. Χρηστάκου και Σπ. Μουρελάτου από τη Θεσσαλονίκη