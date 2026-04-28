Γαλάτσι: Οδηγοί ήρθαν στα χέρια για μία θέση πάρκινγκ - Ο ένας είχε σουγιά και σιδηρογροθιά

Ακόμη ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), για θέση στάθμευσης με δύο οδηγούς να έρχονται στα χέρια και να συλλαμβάνονται.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι, με πρωταγωνιστές έναν 55χρονο και έναν 45χρονο που συνεπλάκησαν στην οδό Πυθίας στο Γαλάτσι. Ο 45χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ ο 55χρονος είχε πάνω του έναν σουγιά και μία σιδηρογροθιά. Και οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για τον νόμο περί όπλων.