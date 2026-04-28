Γαλάτσι: Οδηγοί ήρθαν στα χέρια για μία θέση πάρκινγκ - Ο ένας είχε σουγιά και σιδηρογροθιά
Το περιστατικό έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά το συμβάν στο Παγκράτι, όπου μία 22χρονη οδηγός ξυλοκοπήθηκε από έναν 50χρονο.
Ακόμη ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), για θέση στάθμευσης με δύο οδηγούς να έρχονται στα χέρια και να συλλαμβάνονται.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι, με πρωταγωνιστές έναν 55χρονο και έναν 45χρονο που συνεπλάκησαν στην οδό Πυθίας στο Γαλάτσι. Ο 45χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ ο 55χρονος είχε πάνω του έναν σουγιά και μία σιδηρογροθιά. Και οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για τον νόμο περί όπλων.