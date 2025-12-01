Γαλαξιακή «πεταλούδα» εμφανίστηκε στο Διάστημα - Η φωτογραφία που τραβήχτηκε με τηλεσκόπιο στη Χιλή

Μια απίστευτη εικόνα από το Διάστημα καταγράφηκε μέσω τηλεσκοπίου στη Χιλή και δημοσιεύτηκε την περασμένη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου με μια «γαλαξιακή» πεταλούδα να κάνει την εμφάνισή της.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον περασμένο μήνα με το τηλεσκόπιο στο Gemini South του NoirLab του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών της Χιλής και απεικονίζει κάτι που μοιάζει με λαμπερά «φτερά» που εκρήγνυνται. Ενώ το διπολικό νεφέλωμα είναι γνωστό με τα παρατσούκλια Νεφέλωμα Πεταλούδας, Νεφέλωμα Εντόμου ή Κάλντγουελ 69, η επίσημη ονομασία του είναι NGC 6302.

Το Νεφέλωμα Πεταλούδας βρίσκεται 2.500 έως 3.800 έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Σκορπιού. Ένα μόνο έτος φωτός απέχει 6 τρισεκατομμύρια μίλια.

Στην καρδιά αυτού του διπολικού νεφελώματος βρίσκεται ένα αστέρι λευκός νάνος που απέβαλε τα εξωτερικά στρώματα αερίου του πριν από πολύ καιρό. Το αέριο που εκτοξεύθηκε σχηματίζει τα φτερά που μοιάζουν με πεταλούδα και υψώνονται από το γερασμένο αστέρι, η θερμότητα των οποίων προκαλεί τη λάμψη του αερίου.

«Αυτό το γραφικό αντικείμενο επιλέχθηκε ως στόχος για το τηλεσκόπιο των 8,1 μέτρων από φοιτητές στη Χιλή, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Εικόνας για την Επέτειο του Πρώτου Φωτός των Gemini», έγραψε το NoirLab στην ιστοσελίδα του. «Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις τοποθεσίες που φιλοξενούν τα τηλεσκόπια Gemini για να γιορτάσουν την κληρονομιά που έχει χτίσει το Διεθνές Αστεροσκοπείο Gemini από την ολοκλήρωσή του, η οποία σηματοδοτήθηκε από το Πρώτο Φως του Gemini South τον Νοέμβριο του 2000».

Δεν είναι γνωστό ακριβώς πότε ανακαλύφθηκε ο NGC 6302, αναφέρει το NoirLab, αλλά συχνά αποδίδεται σε μια μελέτη του 1907 από τον Αμερικανό αστρονόμο Edward E. Barnard. Ο Σκωτσέζος αστρονόμος James Dunlop φέρεται επίσης να τον ανακάλυψε το 1826.