«Γαλάζια» οργή στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ - Απόσυρση του σχεδίου ζήτησαν βουλευτές της ΝΔ

Σε κλίμα πρωτοφανούς έντασης, δηλωτικό της έντονης δυσαρέσκειας σε μεγάλο τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, τον Διοικητή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα και περί τους 90 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Μολονότι 48 ώρες πριν η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε κάνει ένα βήμα πίσω, παραπέμποντας σε δεύτερη φάση το κλείσιμο 158 καταστημάτων σε πόλεις και κωμοπόλεις της Περιφέρειας και παρ' ό,τι το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό δίνοντας έστω και καθυστερημένα προτεραιότητα στον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, η οργή των βουλευτών δεν φαίνεται ότι μετριάστηκε.

Τουναντίον, αρκετοί εξ αυτών ζήτησαν κατ' ουσίαν την απόσυρση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και την επανεξέταση του ζητήματος από μηδενική βάση.

«Ριπές» κατά της Διοίκησης των ΕΛΤΑ

Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών στην τηλεδιάσκεψη:

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;...Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε κοινοβουλευτικά αυτό το θέμα».

Νίκος Παναγιωτόπουλος: «Έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία».

Θεόδωρος Καράογλου: «Με εσάς ισχύει το …ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες».

Φωτεινή Αραμπατζή: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση το κάνατε».

Βασίλης Οικονόμου: «Λάθος ότι η σύσκεψη έπεται των ανακοινώσεων».

Σέβη Βολουδάκη: «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες».



Χριστόδουλος Στεφανάδης: «Πάρτε το πίσω».

Μίλτος Χρυσόμαλλης: «Ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα; Εκλαμβάνω πως όποιος να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την Τσίπα να παραιτηθούν. Είναι άχρηστοι».



Ο Δ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία γιατί δημιουργείται κοινοβουλευτικό πρόβλημα και πρότεινε να «μαζευτεί» το θέμα και να επανεξεταστεί συνολικά. ΟΟ Βασίλης Γιόγιακας ήταν σε «γραμμή» Μαρκόπουλου υπογραμμίζοντας για το σχέδιο των λουκέτων στα ΕΛΤΑ: «πάρτε το πίσω».

Να υπάρξουν παραιτήσεις ζήτησε ο Μάρκος Καφούρος χαρακτηρίζοντας ως «αλαζόνα» τον κ. Σλήκα, για τον οποίο έθεσε θέμα και η κα Βολουδάκη.