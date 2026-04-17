«Γαλάζια» πίεση στο Μαξίμου: Αίτημα για ΚΟ πριν την ψηφοφορία για τις ασυλίες

Η στήλη σας έχει ενημερώσει εδώ και ημέρες ότι στις τάξεις των «γαλάζιων» βουλευτών κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος η ιδέα της σύγκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας στον απόηχο των χειρισμών, που προκρίθηκαν για τις νέες δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μπορείτε να διαβάσατε από χθες βράδυ στον FLASH η συνεδρίαση της ΚΟ προγραμματίζεται για την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και συγκεκριμένα την Πέμπτη στις 30 του μήνα.

Ωστόσο, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ασκούν πιέσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου ώστε αυτή, δηλαδή η συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ να προηγηθεί της συζήτησης για την άρση ασυλίας των 11 συναδέλφων τους, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες.

«Τι σημασία έχει εάν κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα» λέει χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών απηχώντας την άποψη σημαντικού τμήματος βουλευτών της συμπολίτευσης ότι δεν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία βουλευτών, που δεν έχουν προβεί σε κάτι παράνομο. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η συζήτηση για την άρση ασυλίας των γαλάζιων βουλευτών – εάν δεν αλλάξει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός – έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.