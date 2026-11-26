Κλιμακώνονται οι αναταράξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας από την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις γαλάζιων στελεχών αποτυπώνουν πλέον μια αξιοσημείωτη απόσταση από την κυβερνητική γραμμή να κλείσει το θέμα.

Η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Άγγελου Συρίγου ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί εάν βρισκόταν στη θέση του Βαγγέλη Λιάκου έρχεται να προστεθεί στις αιχμές του Γιάννη Οικονόμου και τη δυσφορία που εξέφρασε ο Στέλιος Πέτσας για τη διαρκή ανακύκλωση του θέματος.

Το κοινό σημείο των παρεμβάσεων είναι η πολιτική ζημιά που προκαλεί η υπόθεση, ακόμη και αν οι τοποθετήσεις τους διαφέρουν ως προς το τι θα έπρεπε να γίνει.

Συρίγος: «Εγώ θα είχα παραιτηθεί»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου στο MEGA, καθώς ο βουλευτής της ΝΔ διαφοροποιήθηκε από τη γραμμή σύμφωνα με την οποία οι εξηγήσεις του υφυπουργού είναι επαρκείς.

«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση για το πώς θα χειριστεί ο καθένας μια τέτοια υπόθεση είναι προσωπική.

Πρόσθε δε ότι «αν κάποιος χαίρεται είναι τα αντισυστημικά κόμματα τα οποία σου λένε όλοι είναι διεφθαρμένοι και πουλημένοι, και ο ένας τρώει και ο άλλος τρώει, και σου λένε μην πηγαίνετε να ψηφίσετε ή ψηφίστε Χρυσή Αυγή ή ψηφίστε κάτι ακραίο».

Δείτε τη δήλωση μετά το 2′ 50”:

Οικονόμου: «Ρίχνουμε νερό στον μύλο της τοξικότητας»

Από την πλευρά του και ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και σχολιάζοντας τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις που έχει η εικόνα αυτή στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

«100% ρίχνουμε νερό στον μύλο της τοξικότητας», τόνισε, εκτιμώντας ότι το κλίμα που διαμορφώνεται διώχνει τον κόσμο προς την αποχή και τα πολιτικά άκρα.

Χατζηδάκης: Περιορισμός αρμοδιοτήτων, όχι αποπομπή

Στην υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.



Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης για τον κ. Λιάκο «ως υφυπουργός δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικά με την αυτοδιοίκηση και αντιλαμβάνομαι, επίσης, ότι οι αδελφές του τώρα που έγινε υφυπουργός δεν θα παίρνουν του λοιπού συμβάσεις με τους δήμους. Αυτό έχω αντιληφθεί από τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών».

Φλωρίδης: «Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί»

Αναφερόμενος στις υποθέσεις που αφορούν τους κ.κ. Λιάκο και Χατζηγιαννάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η πολιτική οφείλει πρωτίστως να υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι όσοι διαχειρίζονται δημόσια αγαθά πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.

«Αποστολή των πολιτικών είναι να υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και από την ώρα που έχουμε διαχείριση δημοσίων αγαθών χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Λοβέρδος: Αμηχανία και προειδοποίηση για αρνητικές εντυπώσεις

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος δήλωσε ότι η υπόθεση Λιάκου δεν τον κάνει να αισθάνεται άνετα.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στην πολιτική πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του», υπογραμμίζοντας πως «αυτές οι καταστάσεις μερικές φορές δημιουργούν προβλήματα γιατί η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση ούτε με διαφθορά, ούτε με αλαζονικές συμπεριφορές. Η ψυχή της είναι ο νέος Νεοδημοκράτης που αγωνίζεται για την πατρίδα», πρόσθεσε: «Ο Μητσοτάκης αντιδρά άμεσα σε τέτοια φαινόμενα, δεν είναι απαραίτητα φαινόμενα διαφθοράς, αλλά μπορεί να είναι κάποιες λανθασμένες συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν μία αρνητική εντύπωση».

Πέτσας: Πρέπει να τελειώσει άμεσα η συζήτηση

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπόθεση που ταλανίζει την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κανάλι του Κontra είπε ότι «εγώ βλέπω καθημερινά επεισόδια για αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσει που υπάρχει για τέταρτη μέρα σήμερα, πέμπτη αυτή η συζήτηση. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση και περιμένω να τελειώσει άμεσα. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι θα περιμένω και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να τελειώσει αυτή η υπόθεση».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «σας λέω πεντακάθαρα, εμένα δεν μου αρέσει. Θα κάνω λίγη υπομονή και πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο».

Μαρινάκης: Διαφορετικές οι υποθέσεις, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιμένει στη διάκριση ανάμεσα στην υπόθεση Λιάκου και εκείνη του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια συμψηφισμού.

Ερωτηθείς εάν η κυβερνητική αντίδραση για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη συνιστά προσπάθεια συμψηφισμού με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, ο Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιπτώσεων.

«Δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Λιάκο. Κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της, δεν υποτιμώ την ανάγκη λογοδοσίας όταν υπάρχουν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, καθώς στην περίπτωση του κ. Λιάκου οι αποκαλύψεις αφορούσαν επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών του προσώπων και όχι τον ίδιο.

«Η υπόθεση του κ. Λιάκου αφορά συγγενικά πρόσωπα και όχι τον ίδιο, άρα αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά – δεν λέω ότι δεν έπρεπε να δοθούν απαντήσεις στο επίπεδο που αφορά τον ίδιο. Για τον κ. Λιάκο δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Τα όσα είδαν τη δημοσιότητα για αναθέσεις αφορούσαν συγγενικά του πρόσωπα και όχι τον κ. Λιάκο», δήλωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο υφυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί για την υπόθεση, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει προκύψει σύνδεση ανάμεσα στη δραστηριότητα των αδελφών του και στα καθήκοντά του.

«Η κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα να απαντάει για συγγενείς υπουργών ή υφυπουργών. Έδωσε ο ίδιος τις απαντήσεις του, δεν έχει προκύψει σχέση με τη δραστηριότητα των αδελφών του», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης σχολιάζοντας τη δήλωση Συρίγου, είπε ότι «δικαίωμα του κάθε βουλευτή ή υπουργού είναι να απαντάει για το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση ενός συναδέλφου σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κανείς δεν αντιλέγει ότι αφορά υποθέσεις συγγενών. Ούτε ο κ. Συρίγος είπε κάτι διαφορετικό. Το πώς θα χειριστεί ο καθένας ένα τέτοιο θέμα, με βάση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια, είναι και δική του απόφαση».