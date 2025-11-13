«Γαλάζιο restart» στη ΝΔ: Πυρετός προετοιμασιών ενόψει του συνεδρίου του 2026

Σε μία μάλλον δυσμενή πολιτικά συγκυρία επιχειρεί το κομματικό της restart η Νέα Δημοκρατία εν όψει του μεγάλου ορόσημου του «γαλάζιου» Συνεδρίου, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2026. Διαδοχικές κρίσεις, όπως η απεργία πείνας Ρούτσι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και προσφάτως τα ΕΛΤΑ επιβαρύνουν το ήδη αρνητικό κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, την ώρα, που το χάσμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και του Αντώνη Σαμαρά διευρύνεται, όπως κατέδειξε η πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

Σε αυτό το περιβάλλον η Πειραιώς βρίσκεται σε διαρκή σύσκεψη τα τελευταία 24ώρα εν όψει των εκλογών συνέδρων, αλλά και προέδρων και συμβουλίων ΔΗΜΤΟ ΚΑΙ ΔΕΕΠ στις 23 Νοεμβρίου. Όπως έμαθα, ο ρυθμός των εγγραφών μελών στο κυβερνών κόμμα κρίνεται ικανοποιητικός, καθώς έμπειρα γαλάζια στελέχη προεξοφλούν ότι έως αύριο Παρασκευή, που κλείνει ο κατάλογος, τα εγγεγραμμένα μέλη θα υπολείπονται ελάχιστα από τα επίπεδα του 2021, όπου σε ένα πολύ ευνοϊκότερο για τη ΝΔ πολιτικό περιβάλλον, έφθασαν τα 120.000.

Η ευθύνη του project βαραίνει το Γενικό Διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Σμυρλή και τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη, οι οποίοι μαζί με τον Γραμματέα του κόμματος, Κώστα Σκρέκα, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με όλες τις Νομαρχιακές ανά την επικράτεια, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα. Σύμφωνα με την ταυτότητα της «γαλάζιας» εκλογικής διαδικασίας σχεδόν 6000 είναι συνολικά οι υποψήφιοι. Εκτός ποσόστωσης, 17 γυναίκες είναι υποψήφιες για πρόεδροι ΔΕΕΠ και 75 για την αντίστοιχη θέση στις ΔΗΜΤΟ, ενώ στο 1/3 των ΔΕΕΠ οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του ενός, εξέλιξη, που τονώνει τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες.