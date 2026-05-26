Γαλλία: 25 χρόνια φυλάκιση σε άνδρα για βασανισμό και βιασμό της πρώην συντρόφου του

Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών σε έναν 51χρονο άνδρα, τον Γκιγιόμ Μπουσί, για τον βασανισμό και τον βιασμό της πρώην συντρόφου του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως σε μια περίοδο που η Γαλλία εξακολουθεί να συγκλονίζεται από ανάλογες αποκαλύψεις κακοποίησης, με το θύμα να επιλέγει να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ζιζέλ Πελικό.

Πολυετής κακοποίηση και «ψυχολογικός έλεγχος»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής τράπεζας, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την επίφαση σαδομαζοχιστικών σεξουαλικών πρακτικών, προκειμένου να χειραγωγεί την τότε σύντροφό του από το 2015 έως το 2022.

Η 42χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη συστηματικό βασανισμό και βιασμό, ακόμη και από τρίτους άνδρες που εκείνος εντόπιζε μέσω διαδικτύου, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ψυχολογικό έλεγχο» και διαρκή φόβο.

Ο 51χρονος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι οι πράξεις αυτές ήταν συναινετικές, δηλώνοντας πως «δεν πίστευε ότι της προκαλούσε κακό».

Παραδέχθηκε ωστόσο σειρά πράξεων, όπως στραγγαλισμό, εγκαύματα και άλλες ακραίες συμπεριφορές, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «σεξουαλικά παιχνίδια» στο πλαίσιο της σχέσης τους. Επιπλέον, ομολόγησε ότι την πίεζε να εκδίδεται, αναφέρει το France24.

Εξαναγκασμός σε πορνεία και εκατοντάδες άνδρες

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο πρώην σύντροφός της την οδήγησε σταδιακά σε σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες, φτάνοντας στο σημείο να την υποχρεώσει, παραμονή Χριστουγέννων του 2015, να μεταβεί σε σταθμό αυτοκινητοδρόμου και να συνευρεθεί με αγνώστους.

Όπως ανέφερε, αναγκάστηκε να εκδίδεται σε φίλους, συναδέλφους και τρίτους, κρατώντας μάλιστα λίστα με τους άνδρες. «Σταμάτησα να μετράω στους 487, κάποιους τους είχα δει έως και 10 φορές», είπε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία αποφάσισε την επιβολή ποινής 25 ετών κάθειρξης, με τον όρο ότι ο καταδικασθείς θα εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ισόβιας κάθειρξης, επικαλούμενες τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, στην οποία ο σύζυγός της είχε καταδικαστεί το 2024 σε 20 χρόνια κάθειρξης, καθώς στρατολογούσε άνδρες για να τη βιάζουν ενώ εκείνη βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε ναρκώσει το θύμα.