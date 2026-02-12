Γαλλία: 91χρονος έγινε πατέρας για έβδομη φορά - Η μεγαλύτερη αδελφή του παιδιού είναι... 60 ετών

«Κοιτάξτε, είναι πανέμορφη και τόσο λαμπερή!» αναφέρει με περίσσια χαρά ο Γάλλος Pierre Sablé, που δείχνει απόλυτα ερωτευμένος με την κόρη του, όπως άλλωστε όλοι οι μπαμπάδες… με μια μικρή διαφορά: αυτός ο πατέρας μόλις γιόρτασε τα 91α γενέθλιά του!

Ο 91χρονος μαραθωνοδρόμος απέκτησε τη μικρή Louisa Maria με τη 39χρονη σύντροφό του, Aïcha. Ο μεγαλύτερος γιος του έχει ήδη πεθάνει, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή του νέου μέλους της οικογένειας είναι… 60 ετών! Ένα γεγονός που καταδεικνύει το συγκλονιστικό χάσμα γενεών που χαρακτηρίζει αυτή την ξεχωριστή οικογένεια.

Ο εννέα φορές Ολυμπιονίκης μαραθωνοδρόμος πυροδότησε, ωστόσο, μια ολόκληρη συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με το κατά πόσο είναι ηθικό ένας άνδρας σε αυτή την ηλικία να αποκτά παιδί.

Σύμφωνα με το BFMTV, ο καταξιωμένος αθλητής, ο οποίος έχει συγκεντρώσει μετάλλια σε διεθνείς αγώνες στη Νέα Υόρκη, τη Ρώμη και το Λος Άντζελες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κριτική και ερωτήματα σχετικά με την ύστερη πατρότητά του. Ο ίδιος, ωστόσο, υπερασπίζεται αδιάλλακτα την απόφασή του.

Αναφέρει το παράδειγμα διασημοτήτων, όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος έγινε πατέρας στα 79 του, για να θέσει τη δική του περίπτωση σε προοπτική. Όσον αφορά τις ανησυχίες για το μέλλον της κόρης του και την ικανότητά του να τη μεγαλώσει μέχρι την ενηλικίωση, προβάλλει ένα τολμηρό επιχείρημα: σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά παιδιά εγκαταλείπονται από νέους γονείς — κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν θα συμβεί ποτέ στη δική του περίπτωση.

Στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει την ικανοποίησή του, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «υπέροχη». Πιστεύει, μάλιστα, ότι η εξαιρετική φυσική του κατάσταση για την ηλικία του αποδεικνύει πως θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο του πατέρα, ακόμη και σε αυτή τη φάση της ζωής του.

Αν και η γαλλική νομοθεσία δεν επιβάλλει ηλικιακό όριο για την απόκτηση παιδιού, η ελευθερία αυτή εγείρει βαθιά ηθικά ερωτήματα σχετικά με την ευθύνη και την ευημερία του παιδιού.