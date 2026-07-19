Γαλλία - Αγγλία 4-6: Τα «Λιοντάρια» πήραν τη ματσάρα που δεν θύμιζε καθόλου τελικό της «παρηγοριάς»

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Η Αγγλία ήταν η μεγάλη νικήτρια με 6-4 επί της Γαλλίας στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι που έμελλε να μείνει στην ιστορία παρότι όλοι το θεωρούσαν αδιάφορο. Τελικά οι ποδοσφαιριστές είχαν άλλη άποψη...

Η ομάδα του Τούχελ πήρε ευρύ προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ χάρη στα τέρματα του Ράις, του Κόνσα και το διπλό «χτύπημα» του Σάκα.

Οι «Τρικολόρ» στην επανάληψη προσπαθησαν να επιστρέψουν με τους Εμπαπέ και Μπαρκολά αλλά δεν ήταν αρκετό.

Ο Σάκα στο τέλος με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε χατ-τρικ και χάρισε ουσιαστικά την 3η θέση στα «Τρία Λιοντάρια».

Το παιχνίδι ενώ έμοιαζε πως τελείωσε, ο Ντεμπελέ μείωσε και ο Μπέλιγχαμ το «σφράγισε».

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε δώσει στον συμπαίκτη του να εκτελέσει εκείνος το πέναλτι.

Ιστορικός Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δυο τέρματα που σκόραρε έβαλε γερές βάσεις για το «χρυσό» παπούτσι και παράλληλα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουτιάλ με 22 τέρματα. Ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι, που αγωνίζεται αύριο στον μεγάλο τελικό και έχει 21 γκολ.

REUTERS

Το ματς

Η Αγγλία άνοιξε το σκορ με τον Ντέκλαν Ράις μόλις στο 4ο λεπτό!

Ο Άγγλος χαφ έκλεψε την μπάλα, πήρε μέτρα, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1.

Η Γαλλία προσπάθησε να ισοφαρίσει με τον Τσερκί, αλλά ο Χέντερσον έδιωξε με υπερένταση.

Αμέσως, οι Άγγλοι βρήκαν δεύτερο γκολ με τον Σάκα, όμως ήταν οφσάιντ.

Ο Ράις εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κόνσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραία κεφαλιά για το 0-2.

Πάρτι των «λιονταριών» στο πρώτο ημίχρονο, 0-3!

Ο Ράσφορντ έχασε ένα τετ-α-τετ, αλλά η μπάλα του ήρθε ξανά στα πόδια, πάσαρε στον Σάκα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Απίστευτα πράγματα!

Ο Έζε έβγαλε σέντρα στον Σάκα και εκείνος με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-4!

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι Γάλλοι μείωσαν σε 1-4 με τον Εμπαπέ!

Ο Ολίσε έκανε ωραία πάσα που έκοψε την άμυνα στα δύο και ο Εμπαπέ με ωραίο τελείωμα μείωσε.

Μπαρκολά και 2-4!

Ιστορικός Εμπαπέ έφτασε τα 22 γκολ σε Μουντιάλ και 3-4!

Η Αγγλία με πέναλτι «αγκάλιασε» την 3η θέση!

Ο Μπέλιγχαμ πήγε να αναλάβει την εκτέλεση, αλλά τελικά έδωσε την μπάλα στον Σάκα για να κάνει χατ-τρικ και εν τελεί τον δικαίωσε κάνοντας το 3-5.

Ο Ντεμπελέ έκανε το 5-4 με εξαιρετικό τελείωμα.

Ο Μπέλιγχαμ βρέθηκε στην αντεπίθεση, πέρασε όποιον βρήκε και έγραψε το τελικό 6-4.

Τελικό σκορ: 4-6!