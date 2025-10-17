Γαλλία: Δικάζεται 27χρονη που κατηγορείται ότι βίασε και σκότωσε 12χρονη - Την έκλεισε σε μπαούλο

Στο εδώλιο του δικαστηρίου οδηγείται μία 27χρονη γυναίκα στη Γαλλία, η οποία κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά και σκότωσε ένα 12χρονο κορίτσι, σε μια φρικτή υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία πριν από τρία χρόνια.

Η σορός της 12χρονης Λόλα Νταβιέτ βρέθηκε κλεισμένη μέσα σε ένα πλαστικό μπαούλο, το οποίο είχε πεταχτεί σε δρόμο κοντά στο σπίτι της, με τον θάνατό της να οφείλεται σε ασφυξία.

Η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέντ, κατηγορείται για τη δολοφονία της ανήλικης, για βιασμό με επιβαρυντικά στοιχεία, για βασανιστήρια και πράξη βαρβαρότητας με την γαλλική κοινή γνώμη να ανακαλεί αυτές τις μέρες τη φρίκη, καθώς η δίκη της Μπενκιρέντ αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

Πώς έγινε το σοκαριστικό έγκλημα

Η 12χρονη Νταβιέτ είχε περπατήσει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σχολείο και έφτασε στο σπίτι της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου οι γονείς της ήταν οι θυρωροί του κτιρίου, λίγο μετά τις 3 μ.μ. την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Η κάμερα του κτιρίου κατέγραψε την Μπενκιρέντ, η οποία ήταν άστεγη και άνεργη αλλά διέμενε στο διαμέρισμα της αδερφής της στο κτίριο, να συναντά τη Λόλα λίγο μετά τις 3 μ.μ. μπροστά από το κτίριο.

Meurtre de Lola : le procès de Dahbia Benkired s’ouvre demain devant les assises de Paris. Jugée pour meurtre et viol avec tortures et actes de barbarie, elle encourt la perpétuité. Le Nouveau Détective sera présent pour pour faire vivre les temps forts de cette audience. À… pic.twitter.com/ruOjATbSwP — Le Nouveau Détective (@MagDetective) October 16, 2025

Οι γονείς της Νταβιέτ σήμαναν συναγερμό όταν η κόρη τους δεν έφτασε σπίτι. Μιάμιση ώρα αργότερα, η Μπενκιρέντ βιντεοσκοπήθηκε στον διάδρομο εισόδου του κτιρίου περιτριγυρισμένη από βαλίτσες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μπαούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, η 27χρονη, η οποία λέγεται ότι έδωσε συγκεχυμένες αφηγήσεις για το τι συνέβη, εξετάστηκε από αρκετούς ψυχιάτρους και ψυχολόγους, αλλά κρίθηκε ότι μπορούσε να δικαστεί. Κρατείται στις φυλακές Φρεσν, νότια του Παρισιού, τα τελευταία τρία χρόνια.

Πολιτική κόντρα για τη μετανάστευση

Το τραγικό περιστατικό επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, καθώς η -αλγερινή καταγωγής- κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 12χρονης, φέρεται να ήταν παράτυπη μετανάστρια. Αντιπαράθεση προκλήθηκε στο κοινοβούλιο, με ορισμένους συντηρητικούς βουλευτές να δηλώνουν ότι η Λόλα δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της Γαλλίας να διαχειριστεί το μεταναστευτικό και άλλους να τους καλούν να «δείξουν λίγη ευπρέπεια».

Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Éric Dupond-Moretti, τους κατηγόρησε ότι έπαιζαν «μικροπολιτικά παιχνίδια» και χρησιμοποίησαν «το φέρετρο ενός 12χρονου κοριτσιού» για να προωθήσουν το πολιτικό τους αφήγημα.

Η δίκη της Μπενκιρέντ θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή (24/10), οπότε και αναμένεται η ετυμηγορία.