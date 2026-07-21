Γαλλία: Δύο πυροσβέστες νεκροί σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς κοντά στο Μπορντό
Τραγωδία στο Μερινιάκ, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν σε φωτιά σε κτίριο.
Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο στο Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία.
Την είδηση ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Λοράν Νουνιέζ, μιλώντας στο γαλλικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια επίκαιρων ερωτήσεων.
«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο», δήλωσε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης στη Γαλλία
Η Γαλλία διαθέτει συνολικά περίπου 250.000 πυροσβέστες, οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες πυρόσβεσης σε ολόκληρη τη χώρα.
Από αυτούς, περίπου 200.900 είναι εθελοντές, 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες, ενώ ακόμη 13.370 υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στις ειδικές πυροσβεστικές μονάδες του Παρισιού και της Μασσαλίας.
Οι γαλλικές Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.