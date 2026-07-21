Γαλλία: Δύο πυροσβέστες νεκροί σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς κοντά στο Μπορντό

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο στο Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Την είδηση ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Λοράν Νουνιέζ, μιλώντας στο γαλλικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια επίκαιρων ερωτήσεων.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο», δήλωσε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès de deux sapeurs-pompiers, engagés sur le feu en cours à Mérignac.

J’adresse mes pensées les plus sincères à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères et sœurs d’armes, ainsi qu’à l’ensemble des personnels du… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 21, 2026

Μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης στη Γαλλία

Η Γαλλία διαθέτει συνολικά περίπου 250.000 πυροσβέστες, οι οποίοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες πυρόσβεσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Από αυτούς, περίπου 200.900 είναι εθελοντές, 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες, ενώ ακόμη 13.370 υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στις ειδικές πυροσβεστικές μονάδες του Παρισιού και της Μασσαλίας.

Οι γαλλικές Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Pompiers décédés à Mérignac: "Je pense que le feu est parti à une vitesse incroyable", déplore Marie Récalde, députée socialiste de la Gironde pic.twitter.com/iAUN2PgObQ — BFM (@BFMTV) July 21, 2026

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.