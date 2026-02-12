Γαλλία: Ένας νεκρός και 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της καταιγίδας Nils

Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που είχε σχέση με το πέρασμα της κακοκαιρίας Nils, που σημαδεύτηκε από ανέμους άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα και περίπου 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη χώρα, όπως δήλωσαν οι Αρχές την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026.

Το δυστύχημα κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου» σύμφωνα με εκπρόσωπο της νομαρχίας. Στο διαμέρισμα αυτό, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα στην Μπισκαρός στην ακτή.

Περίπου 850.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό σήμερα το πρωί στη χώρα, εκ των οποίων 450.000 στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία, τις δύο περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Un chauffeur de poids lourd est mort dans les Landes et près de 850.000 foyers sont privés d'électricité ce jeudi matin avec le passage de la tempête Nils en France #canal16 pic.twitter.com/0GctqYkErh — franceinfo (@franceinfo) February 12, 2026

Με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο.

Η καταιγίδα Nils που έφερε σημαντικές βροχές έπειτα από μία ήδη πολύ βροχερή έναρξη του έτους 2026, μετακινείται σήμερα προς τη Μεσόγειο.

Το καιρικό επεισόδιο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα στη νοτιοδυτική Γαλλία και απόψε στις μεσογειακές περιοχές, τη νύχτα στην Κορσική, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, η οποία συνιστά «προσοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ