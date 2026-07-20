Γαλλία: Έρευνα για την αυτοκτονία ενός νέου που φέρεται ότι ήταν επί χρόνια θύμα ρατσιστικής παρενόχλησης

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα μετά την αυτοκτονία ενός νεαρού 21 ετών, η οικογένεια του οποίου υποστηρίζει ότι ήταν επί χρόνια θύμα ρατσιστικής παρενόχλησης, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας της Βιέν.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός την περασμένη εβδομάδα στο Σατονέ, ένα χωριό 2.000 κατοίκων στην περιφέρεια του Ιζέρ. Αρχικά, ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του θανάτου του και στη συνέχεια διατάχθηκε μια δεύτερη προκαταρκτική, αφού οι γονείς του υπέβαλαν καταγγελία για παρενόχληση και εξώθηση σε αυτοκτονία, εξήγησε ο εισαγγελέας Ολιβιέ Ραμπό, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις σε αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο 21χρονος ήταν επί πολλά χρόνια θύμα ρατσιστικών σχολίων από άλλους νέους του χωριού και κυρίως από τους παίκτες της τοπικής ομάδας ράγκμπι, είπε η δικηγόρος της οικογένειας, Ελίζ Ρεΐ-Ζακότ. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ένα επεισόδιο κατά το οποίο ο νεαρός υποχρεώθηκε να φορέσει ένα μπλουζάκι με τη φράση DZ PAGU στην πλάτη, κάτι που σημαίνει «Αλγερινός χωριάτης». Και κάθε φορά που τον συναντούσαν, σε διάφορες εκδηλώσεις του χωριού, του απευθύνονταν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την καταγωγή του ή του έλεγαν «δεν έχεις δουλειά εδώ» και «να φύγεις».

Ο νεαρός μιλούσε συχνά στον πατέρα του για όσα συνέβαιναν, όμως η οικογένεια δεν είχε προσφύγει στις δικαστικές αρχές μέχρι τον θάνατό του.

Η οικογένεια έκανε έκκληση να καταθέσουν οι μάρτυρες που γνωρίζουν τι συνέβη σε ένα πανηγύρι σε ένα γειτονικό χωριό, λίγο καιρό πριν από την αυτοκτονία του 21χρονου. «Ήταν πολύ αναστατωμένος, επειδή τον προσέβαλε αυτή η ομάδα. Και κυρίως, είχαμε μια πρόσφατη μαρτυρία ότι τον έγδυσαν και τον εξευτέλισαν», είπε η δικηγόρος.

Η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Racisme έκανε και αυτή έκκληση για μάρτυρες. «Η σιωπή προστατεύει τους δράστες» τόνισε, καταγγέλλοντας ότι «κανονικοποιείται» η ρατσιστική ρητορική.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.