Γαλλία: «Έσπασε» τη σιωπή του ο πατέρας των δυο ανήλικων που βρέθηκαν στην Πορτογαλία

Συγκλονισμένος δηλώνει ο πατέρας των δυο μικρών αγοριών που εντοπίστηκαν περιπλανόμενα σε αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας μετά την εγκατάλειψή τους από την ίδια τους την 41χρονη μητέρα και τον 55χρονο σύντροφό της την περασμένη εβδομάδα.

Σε επιστολή που έστειλε στο γαλλικό κανάλι Ici Alsace TV, ο άνδρας, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, ανέφερε ότι περιμένει επίσημη άδεια για να τα δει, προσθέτοντας ότι τα σκέφτεται «κάθε δευτερόλεπτο» από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την εξαφάνισή τους. «Κρατάω το τηλέφωνό μου δίπλα μέρα και νύχτα, περιμένοντας να επικοινωνήσουν μαζί μου οι αρχές. Είναι θέμα ημερών να πάρω πίσω τα παιδιά μου. Τα σκέφτομαι κάθε δευτερόλεπτο από τότε που το αστυνομικό τμήμα του Κολμάρ επικοινώνησε μαζί μου για να με ενημερώσει ότι αγνοούνται» έγραψε ο άνδρας.

Στην επιστολή του ο πατέρας, ο οποίος μετά από δικαστική απόφαση δεν έλαβε την επιμέλεια των δυο ανηλίκων, ζήτησε επίσης να περιοριστεί η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. «Τα παιδιά μου πρέπει να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, όπως ακριβώς κι εγώ ξαναχτίζω τη δική μου, και δεν χρειάζεται να τους υπενθυμίζεται αυτή η τραγωδία. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ ή να υποβαθμίσω τις πράξεις που διαπράχθηκαν. Τα γεγονότα παραμένουν σοβαρά και βαθιά σοκαριστικά. Αρνούμαι να προσθέσω λόγια μίσους, προσβολές ή ταμπέλες που στοχεύουν στην απανθρωποποίηση ενός ατόμου, ακόμη κι αν κριθεί ένοχο».

Ο πατέρας κατέληξε ότι θα μιλήσει ξανά μόνο όταν επανενωθεί με τα παιδιά του.

Προφυλακισμένη η 41χρονη μητέρα

Εν τω μεταξύ, η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της προφυλακίστηκαν στην Πορτογαλία ως ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο παιδιών. Το ζευγάρι συνελήφθη δύο ημέρες μετά το σοβαρό περιστατικό, ενώ έπινε καφέ σε καφέ στα περίχωρα της πόλης Φάτιμα, στον δήμο Ουρέμ.

Η κατηγορούμενη παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Tires σε περιοχή της Λισαβόνας ενώ ο σύντροφός της έχει μεταφερθεί σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Πλέον, οι γαλλικές αρχές έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα ώστε και τα δυο ανήλικα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια στην οικογένεια ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν την επιμέλεια θα αναλάβει ο πατέρας.