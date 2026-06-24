Γαλλία: Η Τρίτη η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της - Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη, δεκάδες νεκροί

Η θερμότερη ημέρα στην ιστορία της σημειώθηκε στη Γαλλία χθες Τρίτη 23 Ιουνίου, στο φόντο του ακραίου καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη ναυαγοσώστη.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τραγική μάστιγα πνιγμών», δήλωσε χθες ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ. «Τα τελευταία στοιχεία που λάβαμε, κάνουν λόγο για 40 θανάτους από τις 18 Ιουνίου. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι νέοι άνθρωποι».

Ο Λεκορνύ ετοιμαζόταν να προεδρεύσει σε μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη με υπουργούς για την αντιμετώπιση του πρωτοφανούς αυτού επεισοδίου καύσωνα, ο οποίος έχει πλήξει περιοχές της δυτικής Γαλλίας με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Βιώνουμε ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης», δήλωσε ο Λεκορνύ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Guardian. «Κάθε μέρα και κάθε νύχτα καταρρίπτονται τοπικά και εθνικά ρεκόρ θερμοκρασίας».

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Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France, ανακοίνωσε ότι η Τρίτη ήταν η θερμότερη ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1947. «Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε μάλιστα στους 44,3 βαθμούς Κελσίου στο Πισός (Λαντ)», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της. «Πολλές πόλεις κατέγραψαν πρωτοφανείς τιμές για οποιονδήποτε μήνα του έτους, συμπεριλαμβανομένων των 42,1 βαθμών Κελσίου στο Μπορντό».

Η Météo-France πρόσθεσε ότι 54 διαμερίσματα της Γαλλίας τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, καθώς η «αποπνικτική και εξαντλητική» ζέστη κάλυψε περίπου τη μισή χώρα. Ανέφερε επίσης ότι οι ολονύχτιες θερμοκρασίες ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί από το 1947.

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Περιορισμοί ωραρίου σε Πύργο του Άιφελ και Λούβρο

Ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο, δύο από τα αξιοθέατα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι οι καυτές θερμοκρασίες τα ανάγκασαν να περιορίσουν το ωράριο λειτουργίας τους.

Η εταιρεία διαχείρισης του Πύργου του Άιφελ δήλωσε ότι το μνημείο θα έκλεινε «εκτάκτως» την Τρίτη στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) -περισσότερες από οκτώ ώρες νωρίτερα από το κανονικό- και ότι είναι «πολύ πιθανό» να πράξει το ίδιο και την Τετάρτη.

🥵 44°C and rising: France braces for temperatures never seen before



The country is baking under a historic heatwave, with temperatures in Paris climbing to 44°C. Schools are closing, air quality is deteriorating, and authorities are warning residents to avoid alcohol and stay… pic.twitter.com/gLnY5NwiTQ — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα κλείνει δύο ώρες νωρίτερα από την Τετάρτη έως το Σάββατο. «Αν και τμήματα του ιστορικού του κτιρίου είναι από τη φύση τους ανθεκτικά, το μουσείο παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του μουσείου. «Η συσσώρευση θερμότητας είναι μεγαλύτερη προς το τέλος της ημέρας και εντείνεται περαιτέρω από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών».

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Νωρίς την Τρίτη, ο εθνικός δείκτης θερμότητας της Γαλλίας, ο οποίος αποτελεί τον μέσο όρο των μέγιστων ημερήσιων και νυχτερινών θερμοκρασιών που μετρώνται σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των 29,8 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Météo-France. Το προηγούμενο ρεκόρ των 29,4 βαθμών Κελσίου, είχε καταγραφεί κατά τους καύσωνες του Αυγούστου του 2003 και του Ιουλίου του 2019.

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Προτροπή σε αποφυγή μετακινήσεων, προβλήματα στο σιδηρόδρομο

Οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού συμβούλευσαν τους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με το σιδηροδρομικό δίκτυο. «Το δίκτυο μεταφορών υφίσταται σοβαρή καταπόνηση σε περιόδους ακραίας ζέστης... οι σιδηροδρομικές γραμμές δεν μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς, Βαλερί Πεκρές.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές έθεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, αφού διαπίστωσε ότι το νερό ψύξης που αντλήθηκε από κοντινό ποταμό είχε θερμανθεί πάνω από το ασφαλές όριο των 28 βαθμών Κελσίου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η ζέστη, η οποία τη Δευτέρα ανάγκασε περίπου 1.350 σχολεία να κλείσουν και θεωρείται ότι συνδέεται με τον θάνατο δύο μικρών παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους, προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Καυτός αέρας από τη Σαχάρα»

«Αναμένονται περαιτέρω θερμοκρασίες-ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ανεξαρτήτως εποχής», ανέφερε η Météo-France.

Οι αποπνικτικές θερμοκρασίες που εξαπλώνονται σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης προκαλούνται από αυτό που η Κλαιρ Μπαρνς, κλιματολόγος στο Imperial College του Λονδίνου, περιέγραψε ως μια διογκούμενη μάζα θερμού αέρα.

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«Μεταφέρει θερμό αέρα από τη βόρεια Αφρική, από τη Σαχάρα, και γι’ αυτό έχουμε αυτή την πραγματικά έντονη ζέστη», δήλωσε η Μπαρνς στο Reuters. «Κινείται πολύ αργά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου άνεμος ή αύρα για να προσφέρει ανακούφιση».

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«Ψήνεται» το Λονδίνο, μπλακάουτ στην Ιταλία

Στην Αγγλία, ορισμένα σχολεία έκλεισαν νωρίτερα την Τρίτη, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμαζόταν για τον καύσωνα που αναμένεται να σημειώσει νέα ρεκόρ. Με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε τη δεύτερη κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε την Τρίτη σε ομιλία του σε εκδήλωση της Εβδομάδας Κλιματικής Δράσης στο Λονδίνο: «Το Λονδίνο δεν εκπέμπει απλώς σήμα κινδύνου, αλλά ψήνεται».

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Ο ίδιος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Η κλιματική κρίση μάς ωθεί βαθύτερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πιο κοντά σε καταστροφικά σημεία καμπής, ενώ η ενεργειακή κρίση αποκαλύπτει την ανοησία ενός κόσμου εθισμένου στους υδρογονάνθρακες», είπε. «Εκ πρώτης όψεως, αυτές οι κρίσεις μπορεί να φαίνονται ξεχωριστές, αλλά μοιράζονται την ίδια καταστροφική προέλευση: τα ορυκτά καύσιμα».

Στην Ιταλία, ο υπουργός Υγείας κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Μιλάνου και της Ρώμης, ενώ η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης κλιματιστικών οδήγησε σε μπλακάουτ στο Μιλάνο και το Τορίνο. Στην Πάρμα, η νοσοκομειακή υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 1.068 άνθρωποι είχαν προσέλθει στα επείγοντα τις τελευταίες τρεις ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Στη Γερμανία, οι αρχές δήλωσαν ότι τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια κολύμβησης σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση το Σαββατοκύριακο, οδηγώντας στον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Ανυπόφορες νύχτες στην Ισπανία

Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρισκόταν υπό προειδοποίηση για καύσωνα την Τρίτη, με κόκκινους συναγερμούς που προειδοποιούσαν για «εξαιρετικό κίνδυνο» σε περιοχές γύρω από τη νότια πόλη Κόρδοβα, τη βόρεια πόλη Μπιλμπάο και τμήματα της βόρειας περιφέρειας της Κανταβρίας.

Τη Δευτέρα, 101 από τους 828 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Ισπανία κατέγραψαν θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου ή υψηλότερες. Σε περίπου 30 σταθμούς, οι θερμοκρασίες παρέμειναν πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη, υπογραμμίζοντας την ένταση του καύσωνα.

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Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο σοβαρή στη νοτιοανατολική επαρχία της Αλμερία, όπου οι θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Το κύμα καύσωνα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. «Πάνω από 72 ώρες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου», σημείωσε η εφημερίδα La Voz de Almería. Σε άλλο άρθρο της, η εφημερίδα υπογράμμισε τις συνέπειες: «Η Αλμερία δεν κοιμάται: μια κολασμένη νύχτα με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και μέγιστες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου».