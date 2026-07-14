Γαλλία - Ισπανία 0-2: Κυρίαρχη «φούρια ρόχα» υπέταξε τους «τρικολόρ» και έφυγε για τελικό

Η Ισπανία επικράτρησε κατα κράτος την Γαλλίας και κατάφερε και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κέρδισε με 2-0.

Η «φούρια ρόχα» ήταν άκρως αποτελεσματική και κατάφερε και κέρδισε με τα γκολ των Ογιαρθάμπαλ με πέναλτι στο 22' και του Πόρο στο 57΄ και περιμένει να δει το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή για να μάθει την αντίπαλό του στον τελικό.

Η αναμέτρηση

Η μεγάλη αναμέτρηση ξεκίνησε με τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης να είναι αναγνωριστικά για τις δυο ομάδες. Μάχες και σκληρά μαρκαρίσματα χωρίς όμως να γίνει κάποια φάση, καθώς και οι δυο στην αρχή δίσταζαν να ρισκάροιν.

Στο 20ο λεπτό ο Λούκα Ντίν ανέτρεψε τον Γιαμάλ και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Στην εκτέλεση πήγε ο Ογιαρθάμπαλ και άνοιξε το σκόρ στο 22', νωρίς στην αναμέτρηση.

Οι Ισπανοί στην συνέχεια ήταν ακόμα πιο σφιχτοί αμυντικά, ενώ οι Γάλλοι έψαχναν κενούς χώρους και τρόπους να απειλήσουν. Στο 35' ο Μπαρκολά απείλησε με ένα μακρινό σούτ το οποίο πέρασε έξω, όπως δυο λεπτά μετά απάντησαν και οι Ισπανοί με σουτ του Όλμο.

Στο 39΄μετά από τρομερή συνεργασία των Γιαμάλ, Όλμο ο τελευταίος κατάφερε περάσει την μπάλα στην περιοχή στον Φαμπιάν που έβαλε την προβολή, όμως η μπάλα πέρασε κόρνερ μετά από κόντρα του Ουπαμεκανό. Έτσι με άσκοπη κατοχή από τους Γάλλους τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο ημίχρονο οι «τρικολόρ» δεν άλλαξαν απολύτως τίποτα, συνέχισαν να έχουν την μπάλα και να μην ξέρουν τι να την κανούν, να μην μπορούν να βρούν τρόπο να δημιουργήσουν προυποθέσεις, ενώ από την άλλη η φούρια ρόχα ήταν άκρως αποτελεσματική. Στην πρώτη της ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, στο 57', ο τρομερός Όλμο με ένα άγγιγμα της μπάλας έβγαλε μόνο τετ-α-τετ τον προωθημένο Πόρο, ο οποίος «πυροβόλησε» και νίκησε τον Μενιάν και έκανε το 2-0.

Στο 61' ο Γιαμάλ πήγε να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην ομάδα του βάζοντας και τρίτο γκόλ με καταπληκτική ενέργεια και τρομερό τελείωμα, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άρχισε να ανεβάζει στροφές, αλλά παράλληλα και να εκνευρίζεται και ότι ενέργεια πήγαινε να κάνει με την μπάλα την έκανε με εγωισμό. Στο 67' πήρε την μπάλα και σούταρε δυνατά όμως ο Κουκουρέγια έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα κόρνερ.

Η ώρα περνούσε, οι Γάλλοι δεν έβρισκαν λύσεις και τα νεύρα αυξάνοταν. Από την άλλη οι Ισπανοί διαχειρίστηκαν το παιχνίδι άψογα και έβρισκαν τρόπο να απειλήσουν όπως έγινς στο 78', που ο Τόρες έκανε μια κεφαλιά όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

Η Ισπανία ήταν κυρίαρχη, είχε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν άκρως αποτελεσματική, σε αντίθεση με την Γαλλία η οποία δεν βρήκε σε καμια περίπτωση την καλή της εικόνα, δεν κατάφερε να απειλήσει με αξιώσεις καθόλου και ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Η φούρια ρόχα πλέον περιμένει να δει τοι αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή για να μάθει τον αντίπαλό της στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.