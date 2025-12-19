Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει 8 εκ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ένα απίστευτο περιστατικό απαγωγής με ληστεία συνέβη στη δυτική Γαλλία, με τρεις κουκουλοφόρους να απαγάγουν ένα ζευγάρι, να βιαιοπραγούν εναντίον του και τελικά να το αναγκάζουν να τους μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα.

Οι δράστες, μια «δομημένη εγκληματική ομάδα», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης 17 προς την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ.

Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», ανέφερε ο εισαγγελέας της Ρεν, Φρεντερίκ Τεϊγέ.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο ιστότοπος The Big Whale.

Μια έρευνα ξεκίνησε μεταξύ άλλων για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, σύσταση συμμορίας με στόχο την προετοιμασία εγκλημάτων.

«Έκρηξη» των απαγωγών για κρυπτονομίσματα

Οι απαγωγές με στόχο την καταβολή λύτρων ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών είχε εντοπιστεί στο πορτπαγκάζ ενός οχήματος κοντά στο Μανς στην κεντρική Γαλλία, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την οικία του στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, επρόκειτο για τον πατέρα ενός influencer κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι.

Κατόπιν, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων κρυπτονομισμάτων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθηκαν στο Σερ (κεντρικά). Ο Μπαλάντ, του οποίου ακρωτηρίασαν ένα δάχτυλο, αφέθηκε ελεύθερος, κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης και η σύντροφός του είχε βρεθεί δεμένη μέσα σε ένα όχημα.

Στο Παρίσι, την 1η Μαΐου, ήταν ο πατέρας ενός διαχειριστή μιας εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα με έδρα τη Μάλτα, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες του είχαν επίσης κόψει ένα δάχτυλο και ζητούσαν λύτρα ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 58 ώρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 13η Μαΐου, ένα βίντεο, που έγινε viral, είχε καταγράψει την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Paymium.

Σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, ύποπτοι συνελήφθησαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τους και προφυλακίστηκαν.

