Γαλλία: Κρατούμενοι ξεκίνησαν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης

Σε απεργία πείνας προχώρησαν οι κρατούμενοι σε μια γαλλική φυλακή υψίστης ασφαλείας για επικίνδυνους εμπόρους ναρκωτικών.

Οι κρατούμενοι ξεκίνησαν την απεργία πείνας τη Δευτέρα για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες κράτησής τους. Το γεγονός αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για την φυλακή Βαντέν-λε-Βιέιγ στον νομό Πα-ντε-Καλαί.

«Η φυλακή είναι λειτουργική»

Δεν έχει δοθεί ο ακριβής αριθμός των κρατουμένων που συμμετέχουν στην απεργία πείνας, με τον εκπρόσωπο του υπουργείο να επισημαίνει ότι είναι νωρίς ακόμη. «Η φυλακή είναι λειτουργική, οι κρατούμενοι είναι νευρικοί και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που προχωρούν σε μια τέτοια κίνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Είναι νευρικοί καθώς βρίσκονται μέσα σε μια φυλακή που είναι απομονωμένη από τον έξω κόσμο, όπου δεν μπορούν πλέον να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών από το εσωτερικό της φυλακής όπως έκαναν πριν», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα «ενδώσει», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματα των κρατουμένων.

Κρατούμενοι πλημμύρισαν τα κελιά τους με νερό

Η Le Figaro, επικαλούμενη πηγή της φυλακής, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι λίγες ημέρες αφότου ορισμένοι κρατούμενοι πλημμύρισαν τα κελιά τους με νερό, περίπου 20 κρατούμενοι στην πρώτη πτέρυγα της φυλακής ξεκίνησαν απεργία πείνας.

Ογδόντα οκτώ καταδικασμένοι έμποροι ναρκωτικών μεταφέρθηκαν στην ειδική πτέρυγα της φυλακής τον Ιούλιο, στο πλαίσιο των σχεδίων του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν να αυστηροποιήσει τις συνθήκες κράτησης για ορισμένους από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους της Γαλλίας.