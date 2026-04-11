Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε τον γιο του σε βαν επί έναν χρόνο επειδή δεν τον ήθελε η σύντροφός του

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση κακοποίησης ενός 9χρονου παιδιού από τον πατέρα του. Το παιδί ζούσε επί έναν χρόνο κλειδωμένο σε βαν επειδή η σύντροφος του πατέρα δεν τον ήθελε στο σπίτι τους.



Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες πολιτών για παιδικές φωνές και κλάματα που ακούγονταν από το βαν, στο Χάγκενμπαχ, στην ανατολική Γαλλία. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν το παιδί γυμνό και μέσα σε σωρούς σκουπιδιών.

Σύμφωνα με τη Sun, το αγοράκι ήταν ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση και σκεπασμένο με μία βρώμικη κουβέρτα. Γύρω του υπήρχαν σακούλες με περιττώματα. Όταν οι αστυνομικοί τον απεγκλώβισαν, αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσε καν να περπατήσει.



Ο 9χρονος εξομολογήθηκε στους αστυνομικούς πως ήταν κλειδωμένος στο βαν από τα τέλη του 2024. Δεν του επιτρεπόταν καν να πάει τουαλέτα και έκανε τις ανάγκες του είτε σε μπουκάλια είτε σε σακούλες σκουπιδιών. Η μόνη επαφή με τον κόσμο ήταν δύο φορές την ημέρα, όταν ο πατέρας του άφηνε φαγητό και νερό.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο, ο οποίος ισχυρίστηκε πως αναγκάστηκε να κλείσει τον γιο του στο βαν γιατί δεν τον ήθελε η σύντροφός του. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να τον προστατεύσει μιας και η σύντροφός του ήθελε να τον κλείσουν σε ψυχιατρική κλινική.



Ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση, δήλωσε πως το παιδί είχε εξαιρετική επίδοση στο σχολείο και δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πριν τον εγκλεισμό του στο βαν.



Ο πατέρας κατηγορείται πλέον για, απαγωγή, περιορισμό ή αυθαίρετη κράτηση παιδιού και στέρηση τροφής ή φροντίδας ενώ η σύντροφός του κατηγορήθηκε για μη καταγγελία κακομεταχείρισης, στέρησης, επίθεσης ή σεξουαλικής κακοποίησης που ασκήθηκε σε ανήλικο κάτω των 15 χρόνων.



Ο 43χρονος υποστήριξε πως η σύντροφός του δεν γνώριζε τίποτα για τον εγκλεισμό του παιδιού στο βαν.

