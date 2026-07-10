Γαλλία-Μαρόκο 2-0: Εμπαπέ και Ντεμπελέ πήραν αυτό που άξιζαν και έστειλαν τους «τρικολόρ» στους «4»

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Η Γαλλία βρήκε απέναντί της έναν καταπλητικό Μπόνο, που στο πρώτο ημίχρονο έπιασε μέχρι και πέναλτι του Εμπαπέ και απαγόρευε στους «τρικολόρ» να βρουν δίχτυα.

Ωστόσο στην επανάληψη ο Γάλλος σταρ, πήρε το αίμα του πίσω. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο 60', δημιούργησε το δεύτερο για τον Ντεμπελέ και ετοιμάζονται για τον ημιτελικό, εκεί που όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ισπανία - Βέλγιο.

Ανύπαρκοι επιθετικά οι Αφρικανοί, δεν μπόρεσαν επουδενί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και μοιραία αποχαιρέτησαν την διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το αφεντικό της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά ήταν η Γαλλία και απείλησε πολλές φορές τον Μπόνο.

Πρώτη φάση με Εμπαπέ

Ο Γάλλος σταρ έχασε πέναλτι στο 28, το έπιασε ο Μπόνο.

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Στο δεύτερο ημίχρονο οι «τρικολόρ» πήραν ότι άξιζαν. Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 60'

Ο Ντεμπελέ «καθάρισε» το παιχνίδι

Τελικό σκορ: 2-0

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπουνού, Χακίμι, Ντιόπ, Σαλάχ-Εντίν, Μαζραουί, Ελ Αϊναουί, Μπουαντί, Ντίαθ, Ουναΐ, Ελ Κανούς, Ταλμπί