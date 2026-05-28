Γαλλία: Ανάσα δροσιάς στους ποταμούς του Παρισιού βρίσκουν οι νέοι - «Καμπανάκι» υγειονομικών Αρχών

Παρά τις σαφείς απαγορεύσεις, αρκετοί Παριζιάνοι επέλεξαν να επισκεφθούν τις όχθες των παρακείμενων ποταμών που διέπουν την γαλλική πρωτεύουσα αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς από τον καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες της χώρα.

Τη Δευτέρα, αρκετοί νέοι επιδόθηκαν σε μακροβούτια στα νερά του καναλιού Saint-Martin, στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, μετατρέποντας για λίγες ώρες το σημείο σε μια αυτοσχέδια υπαίθρια πισίνα ενώ ο υδράργυρος παρέμενε σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εφήβους να πηδούν στο νερό από διάφορα σημεία του καναλιού, παρά τις πινακίδες που είναι τοποθετημένες κατά μήκος που προειδοποιούν ξεκάθαρα: «Κίνδυνος! Απαγορεύεται η κολύμβηση – κίνδυνος πνιγμού».

Des dizaines de jeunes Parisiens ont piqué une tête dans le canal Saint-Martin (XIe arrondissement) pour se rafraîchir. La police est intervenue pour exiger leur départ du pont d’où ils sautaient. →https://t.co/AGSeS0Xv6l pic.twitter.com/JESeiS62YL — Le Figaro (@Le_Figaro) May 27, 2026

«Καμπανάκι» από τις Αρχές για τους κινδύνους

Όπως επισημαίνουν οι υγειονομικές και αστυνομικές Αρχές, οι κίνδυνοι είναι πολλοί και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποβούν μοιραίοι. Διερχόμενα σκάφη, υδρόβια φυτά, ισχυρά ρεύματα και ανεπαρκές βάθος συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για όσους επιχειρούν να κολυμπήσουν στο κανάλι. Κάτω από τις πεζογέφυρες, το βάθος του καναλιού κυμαίνεται μόλις μεταξύ δύο και τριών μέτρων, ένα φαινομενικά επαρκές βάθος που όμως μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο για όποιον πηδήξει από ύψος.

«Μπορεί να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον πυθμένα», προειδοποιεί το δημαρχείο του 10ου διαμερίσματος. Και ο πυθμένας του Saint-Martin κάθε άλλο παρά καθαρός είναι: ποδήλατα, κλαδιά και διάφορα άλλα αντικείμενα έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς όταν καθαρίζεται ο πυθμένας. «Το κανάλι καθαρίζεται αλλά όχι κάθε έξι μήνες», υπενθυμίζουν οι δημοτικές αρχές.

Ένας ακόμη σοβαρός κίνδυνος είναι οι κοντινές κλειδαριές του καναλιού, οι οποίες δημιουργούν ισχυρά ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν έναν κολυμβητή κάτω από την επιφάνεια. Παράλληλα, τα υδρόβια φυτά ενδέχεται να μπλεχτούν γύρω από το σώμα κάποιου και να δυσκολέψουν την ανάδυσή του. Όσο για τα σκάφη, ορισμένα από τα οποία φτάνουν τα 60 μέτρα μήκος, είναι πρακτικά αδύνατο να ελιχθούν εγκαίρως εάν εμφανιστεί ξαφνικά ένας άνθρωπος μπροστά τους.

Πέρα όμως από τα φυσικά εμπόδια, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πλήρης απουσία επιτήρησης. «Αν κάποιος χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, δεν υπάρχει κανείς να τον παρακολουθεί», τονίζει το δημαρχείο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κολυμβητική ικανότητα των νεότερων γενεών φαίνεται να μειώνεται ολοένα και περισσότερο.