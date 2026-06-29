Γαλλία: Νεκρά δίδυμα 15 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς, εξετάζεται η αφυδάτωση λόγω καύσωνα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος δύο δίδυμων κοριτσιών ηλικίας μόλις 15 μηνών στην πόλη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλενσιέν, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα βρέφη να έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση εν μέσω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι γονείς των παιδιών, ηλικίας 35 και 32 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους διεξάγεται έρευνα για έκθεση ανηλίκου κάτω των 15 ετών σε κίνδυνο, η οποία οδήγησε σε θάνατο.

Τα άλλα τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, τα άλλα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών, διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα αφυδάτωσης. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Αναφέρεται, πως το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι βρήκαν τις 15 μηνών δίδυμες κόρες τους νεκρές στα κρεβάτια τους. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα το σπίτι της οικογένειας, ενώ η κατοικία παραμένει σφραγισμένη στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο ο καύσωνας

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τα βρέφη να υπέστησαν αφυδάτωση εξαιτίας της ιδιαίτερα υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε στο δωμάτιό τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο βρέφη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ