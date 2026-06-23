Γαλλία: Νύχτα χάους στη Γιορτή Μουσικής με 268 συλλήψεις, μαχαιρώματα και καταγγελίες για βιασμούς

Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας μετατράπηκε σε μια εφιαλτική νύχτα για εκατοντάδες ανθρώπους, καθώς η Fête de la Musique σημαδεύτηκε από συλλήψεις, άγριες συμπλοκές, καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, αναφορές για επιθέσεις με σύριγγες και δύο περιστατικά με μαχαιρώματα στην Τουλούζη και στα περίχωρά της.

Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους του Παρισιού και άλλων γαλλικών πόλεων για τη Γιορτή της Μουσικής, το ετήσιο υπαίθριο φεστιβάλ που εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια γεμίζει πλατείες, λεωφόρους και γειτονιές με δωρεάν συναυλίες.

Η φετινή διοργάνωση, όμως, διεξήχθη μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες καύσωνα και με τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπήρχαν φόβοι για επεισόδια, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και νέα περιστατικά σεξουαλικής βίας.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, 268 άνθρωποι συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα και 185 τέθηκαν υπό κράτηση. Στο Παρίσι, οι αρχές είχαν ήδη καταγράψει τουλάχιστον 148 συλλήψεις, κυρίως για κλοπές, βιαιοπραγίες, κατοχή ναρκωτικών και σεξουαλικές επιθέσεις.

Επιθέσεις με σύριγγες και καταγγελίες για βιασμούς

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για επιθέσεις με σύριγγες, ένα φαινόμενο που είχε απασχολήσει έντονα τις γαλλικές αρχές και στην περσινή διοργάνωση, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, αρκετοί άνθρωποι κατήγγειλαν ότι τρυπήθηκαν με σύριγγα μέσα στο πλήθος, κυρίως στο κέντρο του Παρισιού. Ορισμένα από τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και φερόμενους βιασμούς στη διάρκεια της νύχτας.

Στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι βιάστηκε σε ιδιωτικό χώρο, αφού προηγουμένως φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση με σύριγγα. Ένας άνδρας συνελήφθη. Σε άλλο περιστατικό, στο 4ο διαμέρισμα, άνδρας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε αυλή κτιρίου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και άλλες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις μέσα στο πλήθος, με τουλάχιστον έναν ύποπτο να συλλαμβάνεται.

Μαχαιρώματα σε Τουλούζη και Κολομιέ

Η νύχτα σημαδεύτηκε και από δύο επιθέσεις με μαχαίρι στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Στην Τουλούζη, ένας 40χρονος άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από μαχαίρι στην περιοχή Bagatelle. Σύμφωνα με τη La Dépêche, έφερε τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σχετική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Λίγες ώρες αργότερα μια 40χρονη γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι στο Κολομιέ, κοντά στην Τουλούζη. Η γυναίκα κατάφερε να επιστρέψει μόνη της στο σπίτι της πριν φτάσουν οι διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής ανέφεραν συνολικά εννέα παρεμβάσεις στη διάρκεια της βραδιάς, πέντε από τις οποίες οδήγησαν σε μεταφορά ανθρώπων σε νοσοκομείο.

Επεισόδια στο Παρίσι: ξυλοδαρμοί, κλοπές και δακρυγόνα

Στο Παρίσι, όπου είχαν αναπτυχθεί σχεδόν 5.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, η κατάσταση ξέφυγε σε αρκετά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι αρχές κατέγραψαν περιστατικά με κλοπές, επιθέσεις, κατοχή ναρκωτικών και σεξουαλικές επιθέσεις. Σε πολυσύχναστες περιοχές του κέντρου, όπως το Châtelet και το Saint-Germain-des-Prés, ξέσπασαν συμπλοκές, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να ελέγξει το πλήθος.

Στο 3ο διαμέρισμα, SUV παρέσυρε μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο, με τον οδηγό να εντοπίζεται λίγο αργότερα. Σε άλλο περιστατικό, αυτοκίνητο φέρεται να επιτάχυνε απότομα μέσα στο πλήθος και να τραυμάτισε πεζό στο πόδι.

Καταγράφηκαν επίσης ρίψεις αντικειμένων προς αστυνομικούς, εντάσεις σε μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας και χρήση πυροτεχνικών τύπου «mortier» προς το πλήθος.

🇫🇷 Fête de la musique à Paris : plusieurs voitures complètement saccagées et détruites par la nouvelle France de Mélenchon ! C’est ça, faire la fête ? pic.twitter.com/2NSRZ6Njco — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 22, 2026

Μια γιορτή υπό καύσωνα και φόβο

Η φετινή Fête de la Musique πραγματοποιήθηκε ενώ η Γαλλία βρισκόταν αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα. Σε αρκετές περιοχές της χώρας είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα, ενώ σε ζώνες με κόκκινο συναγερμό είχε απαγορευθεί η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους.

Στο Παρίσι, οι αρχές είχαν προετοιμαστεί για τεράστια προσέλευση. Είχαν προβλεφθεί ζώνες ασφαλείας για γυναίκες και άτομα με αναπηρία, σημεία παροχής νερού και ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών και διασωστών.

Η ανησυχία δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τον Guardian, η περσινή διοργάνωση είχε ήδη σημαδευτεί από περιστατικά σεξουαλικής βίας και αναφορές για επιθέσεις με σύριγγες, ενώ η γαλλική πρωτεύουσα είχε ακόμη νωπές τις εικόνες των επεισοδίων μετά τους πρόσφατους πανηγυρισμούς οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι αρχές μιλούν για «ελεγχόμενη κατάσταση»

Παρά τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων και τα σοβαρά περιστατικά που ερευνώνται, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο παρέμεινε υπό έλεγχο και ότι δεν καταγράφηκαν «μεγάλης κλίμακας επεισόδια» που να απειλήσουν τη δημόσια τάξη συνολικά.

Ο Λοράν Νουνιέζ ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας και διάσωσης που κινητοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι οι αυξημένες δυνάμεις επέτρεψαν την άμεση σύλληψη δραστών.