Γαλλία: Πίνακας του Μονέ πουλήθηκε έναντι 10,2 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία

Ένας πίνακας του 1901 από τον Κλοντ Μονέ, με τίτλο «Βετέιγ στο πρωινό φως», πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Η συγκεκριμένη πώληση καταγράφεται ως ρεκόρ για έργα του Μονέ που έχουν δημοπρατηθεί στη Γαλλία από το 2000.

Στην ίδια δημοπρασία, το έργο «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ» (1883) πωλήθηκε έναντι 6,45 εκατ. ευρώ.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για τα έργα ήταν σημαντικά χαμηλότερες, καθώς για το πρώτο πίνακα κυμαίνονταν μεταξύ 6–8 εκατ. ευρώ και για το δεύτερο 3–5 εκατ. ευρώ.

Τα τοπία του Σηκουάνα

Τα δύο έργα δημιουργήθηκαν με διαφορά περίπου 20 ετών και απεικονίζουν τοπία του Σηκουάνα που απέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα μεταξύ τους.

Παρέμειναν για σχεδόν έναν αιώνα σε ιδιωτικές συλλογές πριν εμφανιστούν στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

Το ρεκόρ για έργο του Μονέ παραμένει ο πίνακας «Θημωνιές», ο οποίος είχε πουληθεί το 2019 στη Νέα Υόρκη έναντι 110,7 εκατομμυρίων δολαρίων.