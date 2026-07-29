Γαλλία: Πυροσβέστης γονατίζει κρατώντας τη μάνικα μπροστά στη γιγάντια φλόγα - Συγκλονιστικό βίντεο

Την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία αποτυπώνει βίντεο από κάμερα στο κράνος ενός εξ αυτών. Τα πλάνα δείχνουν τρεις πυροσβέστες να γονατίζουν απέναντι στις φλόγες, με τον έναν να κρατά τη μάνικα απέναντι σε ένα πύρινο «τείχος», ενώ παράλληλα ο συνάδελφός τους που καταγράφει τις σκηνές εντοπίζει άλλη μια μικρή εστία και ζητά να τη σβήσουν πριν αποτελέσει νέα απειλή.

Δείτε το βίντεο:

Ανησυχία για τον επερχόμενο καύσωνα

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει κάψει 420.000 στρέμματα μόνο στη Ζιρόντ από τις 22 Ιουλίου παραμένει «υπό έλεγχο», το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου, έπειτα από μία δεύτερη διαδοχική «ήρεμη» νύχτα, σύμφωνα με τη νομαρχία της περιοχής.



Αρκετές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν «άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας», κυρίως στην περιοχή Αρές, κοντά στη λεκάνη του Αρκασόν, βορειότερα στην Τομπλ, καθώς και κοντά στο στρατόπεδο Σουζ, στρατιωτική βάση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Μπορντό-Μερινιάκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



«Η καμένη έκταση δεν έχει μεταβληθεί», ανέφερε η νομαρχία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, θα πνέουν «ξηροί» άνεμοι, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα.

«Δεν έχω λόγια»

Μόνο στον δήμο του Λε Πορζ, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς 183 κατοικίες. «Μόνο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 4,5 χιλιόμετρα με καμένα σπίτια», δήλωσε ο δήμαρχος. «Δεν έχω λόγια. Είναι σαν να έχει περάσει ο πόλεμος», είπε ο Ζακ Λεγκράν στο RMC.

«Δεν υπάρχει πια τίποτα που να μπορεί να γίνει. Εδώ χτίσαμε τα πάντα. Εδώ ζήσαμε και πιστεύαμε ότι θα συνεχίζαμε να ζούμε για πολλά ακόμη χρόνια. Εδώ βρίσκονταν οι φωτογραφίες μας, τα προσωπικά μας αντικείμενα, όσα μας άφησαν οι γονείς μας. Χάνεται μια ολόκληρη ζωή» είπαν κάτοικοι της περιοχής.