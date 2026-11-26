Νέα δικαστική διαδικασία περιμένει τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, καθώς το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου την παραπομπή του σε εγκληματικό δικαστήριο για την υπόθεση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ. Η απόφαση αφορά ένα από τα δύο περιστατικά βιασμού που εκείνη έχει καταγγείλει ότι σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2018.

Ειδικότερα, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την παραπομπή για τα γεγονότα της 13ης Αυγούστου, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο 77χρονος ηθοποιός θα δικαστεί για όσα φέρεται να συνέβησαν στις 7 Αυγούστου.

BREAKING: French actor Gérard Depardieu will face trial on charges of raping actress Charlotte Arnould in 2018.https://t.co/U9PKAV3bpC pic.twitter.com/LO8pCfceMN — Sky News (@SkyNews) November 26, 2026

Οι αντιδράσεις των δύο πλευρών

Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμίνσκι, σχολίασε στο BFMTV ότι η δικαιοσύνη δικαίωσε εν μέρει τον εντολέα του. Όπως ανέφερε, η υπεράσπιση θα εξετάσει το ενδεχόμενο προσφυγής στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, αφού πρώτα λάβει γνώση της απόφασης.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της Σαρλότ Αρνούλ, Καρίν Ντυριέ-Ντιέμπολ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ανακούφιση» για την εντολέα της, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που προμηνύει μια ιστορική δίκη.

Ο Ντεπαρντιέ είχε ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος παραπομπής που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από πενταετή έρευνα. Τον Σεπτέμβριο, οι δικηγόροι του, Ντελφίν Μεγιέ και Νταβίντ-Ολιβιέ Καμίνσκι, είχαν επικρίνει σειρά σημείων της έρευνας. Η υπεράσπιση αμφισβητούσε την κατηγορία του βιασμού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις σεξουαλικής διείσδυσης, ενώ αρνούνταν την περιγραφή των γεγονότων από την πλευρά της καταγγέλλουσας και έκανε λόγο για απουσία εγκληματικής πρόθεσης.

Τι καταγγέλλει η Σαρλότ Αρνούλ

Η ηθοποιός, η οποία ήταν τότε 22 ετών, υποστηρίζει ότι επισκέφθηκε στις 7 και στις 13 Αυγούστου 2018 την ιδιωτική κατοικία του Ντεπαρντιέ στο Παρίσι, προκειμένου να κάνουν πρόβα ένα θεατρικό κείμενο. Οι δυο τους γνωρίζονταν από τότε που εκείνη ήταν παιδί. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ηθοποιός, τότε 69 ετών, της επέβαλε επανειλημμένα δακτυλικές διεισδύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς έρευνας, ανακρίτρια είχε αποφασίσει την παραπομπή του σε εγκληματικό δικαστήριο για τις καταγγελίες περί βιασμού. Στο σκεπτικό της είχε αναφέρει ότι οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν υπό συνθήκες ηθικού καταναγκασμού, καθώς η καταγγέλλουσα βρισκόταν σε κατάσταση σοκ που δεν της επέτρεψε να αντιδράσει ή να απομακρυνθεί.

Η ανακρίτρια είχε επισημάνει ακόμη ότι ο ηθοποιός δεν είχε διασφαλίσει τη ρητή και ελεύθερη συναίνεσή της, κάνοντας λόγο για εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασής της.

Οι υπόλοιπες καταγγελίες και η προηγούμενη καταδίκη

Η υπόθεση της Σαρλότ Αρνούλ δεν είναι η μοναδική που έχει απασχολήσει τη γαλλική δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Τον Μάιο του 2025 κατατέθηκε στο Παρίσι νέα μήνυση από ηθοποιό, η οποία τον κατηγορεί για ομαδικό βιασμό, με φερόμενη συνέργεια του συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso» στη Γαλλία το 2018.

Παράλληλα, τον Μάιο του 2025 ο Ντεπαρντιέ καταδικάστηκε για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets verts», το 2021.

Ο ηθοποιός είχε ασκήσει έφεση κατά της συγκεκριμένης καταδίκης, ωστόσο στις 13 Νοεμβρίου παραιτήθηκε από το ένδικο μέσο. Τότε εξέφρασε «βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη» σε όσους και όσες ενδέχεται να υπέφεραν.