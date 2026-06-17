Γαλλία - Σενεγάλη 3-1: «Πάτησαν γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και ξεκίνησαν νικηφόρα οι «τρικολόρ»

Η Γαλλία αντιμετώπισε την μαχητική Σενεγάλη σε έναν «εμφύλιο» θα έλεγε κανείς, λόγω κοινής γλώσσας.

Βέβαια μόνο εμφύλιος δεν ήταν ο αγώνας καθώς οι Σενεγαλέζοι ήταν άκρως δραστήριοι και έβγαλαν ενέργεια και θράσος στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη μίλησε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών των «τρικολόρ». Με δυο γκολ του Εμπαπέ και ενα του Μπαρκολά οι Γάλλοι υπέταξαν τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» και ξεκίνησαν νικηφόρα την πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Αφρικανοί μείωσαν με τον νεαρό Εμπάϊγ στο 94'.

Η αναμέτρηση

Στην αρχή το ματς είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα, με τις δυο ομάδες να ψάχνουν να βρουν τροπο να απειλήσουν. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για την Σενεγάλη στο 25’, με τον Τζακσον που έφυγε στην αντεπίθεση, σούταρε όμως το διαγώνιο σουτ του χτύπησε στο δοκάρι.

Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι Αφρικανοί έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Σαρ να πλασάρει μόνος του μπροστά από την εστία άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι μπήκαν πιο επιθετικά προσπαθόντας να σκοράρουν από νωρίς. Η πρώτη μεγάλη φάση για τους «τρικολόρ» ήταν στο 53’ όταν ο Ολίσε βγήκε τετ-α-τετ και να πλάσαρε, όμως ο Μεντι απεκρουσε με τα ποδια, όπως έγινε το ίδιο και στο 57’ με τον Εμπαπε.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σενεγαλη κατα βάση αμυνόταν, με την Γαλλία να κυνηγάει πολύ το γκολ, το οποίο βρίσκει στο 65', όταν μετά από τρομερή κάθετη πάσα του Ολίσε, ο Εμπαπέ πλασάρει και κερδίζει αυτή την φορά τον Μεντί, κάνοντας το 1-0.

Στο 68' όμως είδε τον Τζάκσον να ισοφαρίζει άμεσα για τους Σενεγαλέζους με τρομερό τελείωμα, όμως βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 82' ο νεοεισελθόντας Μπαρκολά, με ένα αριστοτεχνικό σκάψιμο έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και «σφράγισε» το νικηφόρο ξεκίνημα των Γάλλων.

Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» βρήκαν το γκολ της τιμής στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, με μια βολίδα του νεαρού Εμπάϊγ.

Βέβαια αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος θέλησε να έχει τον τελευταίο λόγο και με μια σουτάρα έκανε το 3-1 ένα λεπτό μετά.

Συνθέσεις:

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ(Μπαρκολά 80’), Ντουέ(Σερκί 87’), Εμπαπέ

Σενεγάλη: Μεντί, Ντιατά, Κουλιμπαλί, Νιακατέ, Ντιούφ, Καμαρά(Ντιαρά 76’), Ιντρίσα Γκ.(Σίς 88’), Πάπε Γκέιγ(Εντιάιγ 83’), Σάρ(Εμπαγιέ 75’), Μανέ, Τζάκσον(Ντιένγκ 83’)