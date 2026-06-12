Γαλλία: Συγκίνηση στην κηδεία της 11χρονης Λιανά - Εκατοντάδες άνθρωποι είπαν το τελευταίο «αντίο»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία της 11χρονης Λιανά, της μαθήτριας που βρέθηκε νεκρή λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της κοινότητας Φλεράνς, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Τουλούζης, όπου το κορίτσι ζούσε και φοιτούσε στο σχολείο.

Λίγο μετά τις 14:30 τοπική ώρα, η λευκή νεκροφόρα έφτασε στο νεκροταφείο, συνοδευόμενη από εκατοντάδες ανθρώπους που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της μικρής Λιανά.

Το μπλε φέρετρο μεταφέρθηκε από το προσωπικό του γραφείου τελετών στον χώρο ταφής, όπου μόνο τα μέλη της οικογένειας είχαν πρόσβαση για το τελευταίο αντίο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο δήμαρχος του Φλεράνς, Γκρεγκορί Μπομπατό, απηύθυνε συγκινητικό μήνυμα.

«Δεν λέμε αντίο σε ένα σύμβολο ή σε μια μάχη, αλλά σε ένα παιδί 11,5 ετών: τη Λιανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έξω από το σχολείο όπου η 11χρονη εθεάθη για τελευταία φορά στις 29 Μαΐου, έχουν τοποθετηθεί δεκάδες λουλούδια, κεριά και λούτρινα παιχνίδια.

Ανάμεσα στα αφιερώματα ξεχωρίζει και ένα πανό που αποτίει φόρο τιμής στη Λιανά και σε όλα τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εγκλημάτων.

Το άψυχο σώμα της 11χρονης εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου μέσα σε γεωργικό σιλό στην ευρύτερη περιοχή.

Obsèques de Lyhanna à Fleurance : deux corbillards sont arrivés au cimetière. Les employés des pompes funèbres déposent des gerbes de fleurs et terminent de préparer le lieu de la cérémonie. pic.twitter.com/WApaJulBnc — ICI Occitanie (@icioccitanie) June 12, 2026

Συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των γαλλικών αρχών. Βασικός ύποπτος είναι ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, πατέρας οικογένειας, του οποίου η μεγαλύτερη κόρη φέρεται να ήταν φίλη της Λιανά.

Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του κοριτσιού και προφυλακίστηκε μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του για απαγωγή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις ότι σε βάρος του υπόπτου είχαν υπάρξει στο παρελθόν καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανηλίκους, χωρίς να έχει κληθεί ή προσαχθεί από τις Αρχές.