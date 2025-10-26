Γαλλία: Συνελήφθησαν 2 ύποπτοι για την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Μετά την εντυπωσιακή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι στις 18 Οκτωβρίου, δύο άνδρες συνελήφθησαν από την δικαστική αστυνομία.

Οι Αρχές προχώρησαν στην πρώτη σύλληψή του ενός στο αεροδρόμιο Roissy-Charles-de-Gaulle το μεσημέρι του Σαββάτου 25/10. Ο δεύτερος ύποπτος συνελήφθη αργότερα το ίδιο βράδυ της ίδιας μέρας στην περιοχή Σεν-Σαιν-Ντενί από την δικαστική αστυνομία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien την Κυριακή 26/10. Και οι δυο είναι περίπου 30 ετών.

Οι δύο ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση και φέρεται να ανήκουν στην τετραμελή ομάδα που εισέβαλε στο Λούβρο και άρπαξε μέσα από τις προθήκες κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά δημοσιεύματα, ένας από τους υπόπτους επρόκειτο να διαφύγει στο εξωτερικό, πιθανώς προς την Αλγερία.

Τα δαχτυλικά αποτυπώματα, το κράνος και το αναβατόριο

Οι Αρχές προχώρησαν στη συλλογή πολύτιμων στοιχείων από τις πρώτες ώρες μετά την ιστορική κλοπή. Μεταξύ αυτών ήταν τουλάχιστον 150 στοιχεία DNA όπως δακτυλικά αποτυπώματα που άφησαν πίσω τους οι διαρρήκτες κατά τη διάρκεια της δράσης τους όπως επίσης ένα γάντι αλλά και ένα κράνος μοτοσικλέτας.

Τα ευρήματα από τα εργαστήρια οδήγησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων των δραστών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι στο αναβατόριο, οι Αρχές κατάφεραν αν συλλέξουν εξίσου πολύτιμα στοιχεία αφού οι δράστες επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά αλλά ανεπιτυχώς.

Ωστόσο, μάχη με τον χρόνο δίνουν οι Αρχές για να βρεθούν τα κλοπιμαία καθώς πιστεύεται ότι τα πολύτιμα κοσμήματα που ανήκαν στην Αυτοκράτειρα Ευγενεία και τις βασίλισσες Ορτάνς και Μαρία Αμελί έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί και λιώσει.

Πέρα από την αξία τους, η απώλεια αυτών των κοσμημάτων αντιπροσωπεύει μια σημαντική απώλεια για την κληρονομιά και την ιστορία της Γαλλίας.

Η εσωτερική πληροφόρηση των δραστών

Πάντως, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph ένας Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι «Βρήκαμε ψηφιακά εγκληματολογικά στοιχεία που δείχνουν ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ ενός από τους φύλακες ασφαλείας του μουσείου και των κλεφτών».

«Ευαίσθητες πληροφορίες διαβιβάστηκαν σχετικά με την ασφάλεια του μουσείου, και έτσι γνώριζαν την παραβίαση» προσέθεσε.