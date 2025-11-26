Γαλλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο πρώην αρχηγός κράτους δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

«Έζησα έναν εφιάλτη, η αλήθεια θα λάμψει»

«Η αλήθεια θα θριαμβεύσει», δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του υπό δικαστική εποπτεία από το Εφετείο του Παρισιού, το οποίο του απαγόρευσε να επικοινωνεί με ανώτερους δικαστικούς αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα λάμψει. Είναι ένα προφανές μάθημα που διδάσκει η ζωή», έγραψε ο 70χρονος πρώην πρόεδρος στο X, στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την αποφυλάκισή του από τα δικαστήρια το μεσημέρι.

Εν αναμονή της δίκης της έφεσής του, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί από τον Μάρτιο, το Εφετείο του Παρισιού ενέκρινε την αποφυλάκιση του πρώην αρχηγού του κράτους, 70 ετών, από τις φυλακές Σαντέ στο Παρίσι.

Αυτό εφαρμόστηκε σχεδόν αμέσως. Ο Νικολά Σαρκοζί αποχώρησε από τη φυλακή με αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, συνοδευόμενος από αστυνομικούς μοτοσικλετιστές, για να επιστρέψει στο σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP.

Nicolas Sarkozy a retrouvé sa liberté après trois semaines à la prison de la Santé pic.twitter.com/EeWpsySa4r — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

«Η φυλακή είναι σκληρή, είναι πολύ δύσκολη, σίγουρα είναι για κάθε κρατούμενο, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητική», κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας μέσω τηλεδιάσκεψης στην ακροαματική διαδικασία για την εξέταση του αιτήματός του, προσφέροντας την πρώτη εικόνα στην ιστορία ενός πρώην προέδρου της Δημοκρατίας στη φυλακή.