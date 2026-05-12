Γαλλίδα νόσησε από χανταϊό και οι γιατροί έλεγαν ότι έχει «άγχος» - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε «άγχος» είχαν αποδώσει οι γιατροί του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, τα συμπτώματα μιας Γαλλίδας, η οποία βρέθηκε θετική στον χανταϊό μετά την αποβίβασή του πλοίου στην Ισπανία και νοσηλεύεται πλέον σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση.

Όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Υγείας, Χαβιέρ Παδίγια Μπερνάλδεθ, η επιβάτιδα στο πλοίο που σημειώθηκε διασπορά χανταϊού οδηγώντας στον θάνατο 3 ανθρώπων, είχε παρουσιάσει συμπτώματα γρίπης, όμως η κατάστασή της φαινόταν να βελτιώνεται και δεν είχε πυρετό. Λίγες ημέρες αργότερα, μετά την αποβίβασή της, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι η κατάστασή της ήταν «πολύ κρίσιμη».

Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των επιβατών - Ποιοι παρέμειναν στο πλοίο

Το MV Hondius απέπλευσε από το λιμάνι της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά το βράδυ της Δευτέρας (11/5), αφού 120 άτομα από 23 χώρες επαναπατρίστηκαν μέσα σε 48 ώρες, σε μια επιχείρηση που οι ισπανικές Αρχές χαρακτήρισαν «πολύπλοκη» και «πρωτοφανή». Τα ξημερώματα προς Τρίτη, τα δύο τελευταία αεροσκάφη εκκένωσης που μετέφεραν επιβάτες και πλήρωμα από το Hondius προσγειώθηκαν στην Ολλανδία.

Είκοσι έξι μέλη του πληρώματος και δύο υγειονομικοί παρέμειναν στο πλοίο καθώς αυτό κατευθύνεται προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Το πλοίο μεταφέρει επίσης τη σορό ενός Γερμανού επιβάτη, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Φανταστείτε να είχε παραμείνει περισσότερο στο πλοίο»

Παρά τους θανάτους τριών ανθρώπων που είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο και οκτώ ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατροί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και την ισπανική υπηρεσία διεθνούς υγείας εξέτασαν τη Γαλλίδα και απέδωσαν τα συμπτώματά της σε άγχος ή στρες, δήλωσε ο Παδίγια.

«Δεν θεωρούσαν ότι αυτά τα συμπτώματα ήταν συμβατά με χανταϊό. Γιατί; Επειδή αυτό που τους περιέγραφε ήταν ένα επεισόδιο βήχα πριν από μερικές ημέρες, το οποίο είχε υποχωρήσει, ενώ εκείνη τη στιγμή είχε περισσότερο στρες, άγχος ή νευρικότητα. Έτσι δεν καταγράφηκε ως πιθανό κρούσμα χανταϊού», ανέφερε ο Παδίγια, όπως μετέφερε ο Guardian.

Καθώς το πλοίο αναχωρούσε από την Τενερίφη, ο δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ευχαρίστησε την Ισπανία για τη βοήθεια προς τους επιβάτες και πρόσθεσε ότι η Γαλλίδα επιβάτιδα βρισκόταν πλέον σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση. «Φανταστείτε αν είχε παραμείνει περισσότερο στο πλοίο», είπε.

Ωστόσο, τόνισε πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για τους ανθρώπους στις χώρες που υποδέχτηκαν επιβάτες και εξέφρασε την ελπίδα να δείξουν «συμπόνια και αλληλεγγύη προς τους πολίτες τους».

Η Γαλλίδα ήταν μία από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το MV Hondius στην Τενερίφη την Κυριακή (10/5), προτού μεταφερθούν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε ότι η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα το βράδυ της Κυριακής και ότι «τα τεστ βγήκαν θετικά». Μιλώντας στο France Inter, είπε: «Δυστυχώς, τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν μέσα στη νύχτα». Η γυναίκα νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων σε νοσοκομείο του Παρισιού».

Ασυμπτωματικοί και οι 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος

Προσωπικό με ολόσωμες προστατευτικές στολές και αναπνευστικές μάσκες άρχισε να συνοδεύει τους ταξιδιώτες από το πλοίο στην ξηρά στην Τενερίφη την Κυριακή.

Ο ΠΟΥ και η ισπανική κυβέρνηση είχαν καθησυχάσει το κοινό το βράδυ του Σαββάτου ότι και οι 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος ήταν ασυμπτωματικοί ως προς τη λοίμωξη, η οποία προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με γρίπη και μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ο Παδίγια υπερασπίστηκε αυτή την προσέγγιση, λέγοντας ότι πιθανόν να υπάρχουν περιστατικά χωρίς σοβαρά συμπτώματα και γι’ αυτό όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα κλήθηκαν να απομονωθούν για 45 ημέρες από την τελευταία πιθανή έκθεση στον ιό, ημερομηνία που ορίστηκε ως η 6η Μαΐου.

Στην Ισπανία, όσοι απομακρύνθηκαν από το πλοίο μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ 22 Βρετανοί, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Arrowe Park στο Μέρσεϊσαϊντ για καραντίνα και εξετάσεις.

Καθεμία από τις 23 χώρες προέλευσης επιβατών και πληρώματος είναι υπεύθυνη να αποφασίσει τα δικά της μέτρα.

Πώς μεταφέρθηκε στο πλοίο ο ιός

Σημειώνεται ότι η αιτία της επιδημίας χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius παραμένει επισήμως άγνωστη, ωστόσο επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο και οι πρώτοι που το μετέφεραν μέσα στο πλοίο ήταν ένα ζευγάρι Ολλανδών μετά από εκδρομή για παρατήρηση πουλιών στην Αργεντινή. Οι δύο Ολλανδοί αποτέλεσαν και τα πρώτα θύματα.

Δεν υπάρχουν εμβόλια ή ειδικές θεραπείες για τον χανταϊκό, ο οποίος είναι ενδημικός στην Αργεντινή, απ’ όπου απέπλευσε το πλοίο τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι υγειονομικές Αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τη διεθνή δημόσια υγεία είναι χαμηλός και έχουν υποβαθμίσει τις συγκρίσεις με την πανδημία του Covid.

Στην Ελλάδα και στο νοσοκομείο «Αττικόν» βρίσκεται από χθες σε απομόνωση, ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius, ο οποίος δεν έχει βγει θετικός στον χανταϊό και δεν έχει συμπτώματα.