Γαλλική εταιρεία ανακαλεί παρτίδες γνωστού βρεφικού γάλακτος από ευρωπαϊκές αγορές

Η γαλλική εταιρεία τροφίμων και ποτών Danone ανακοίνωσε ότι προχωρά στην ανάκληση περιορισμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος από συγκεκριμένες αγορές, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή τοξική επιμόλυνση.

Η απόφαση έρχεται δύο ημέρες μετά την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος από τις αρχές της Σιγκαπούρης και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερη διερεύνηση για προϊόντα βρεφικής διατροφής, που ξεκίνησε από τη Nestlé. Μαζί με τη Danone, και άλλες μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, όπως η Lactalis, έχουν προχωρήσει σε ανακλήσεις λόγω ενδεχόμενης μόλυνσης με σερεουλίδη – μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς.

Le Parisien:



Bebek maması: Danone bazı partiler için hedefli geri çağırma başlattı 🍼



🔹 Danone, bazı ülkelerde belirli bebek maması partileri için sınırlı kapsamlı bir geri çağırma uygulamasını genişletti.



🔹 Karar, Singapur makamlarının iki gün önce belirli bebek maması… https://t.co/t0VnThWHuG pic.twitter.com/iCSJTuq5mU — Yabancı Basın (@yabancibasin) January 23, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Danone ανέφερε ότι η ανάκληση αφορά «έναν πολύ περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων» και γίνεται προληπτικά, υπογραμμίζοντας ότι τα προϊόντα της παραμένουν ασφαλή. Σύμφωνα με το Reuters, οι αγορές που επηρεάζονται βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Η εταιρεία εξήγησε ότι η απόφαση σχετίζεται με την αναθεώρηση οδηγιών ασφάλειας τροφίμων από ορισμένες χώρες. Υπενθυμίζεται ότι η ανάκληση της Nestlé αφορούσε προϊόντα που διατίθεντο σε περίπου 70 χώρες.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της Ιρλανδίας (FSAI) ανακοίνωσε ότι η ανάκληση συνδέεται με πιθανή παρουσία σερεουλίδης σε συστατικό βρεφικού γάλακτος, το αραχιδονικό οξύ, το οποίο παράγεται στην Κίνα. Τα προϊόντα παρασκευάζονταν στην Ιρλανδία και εξάγονταν σε χώρες της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε τρίτες χώρες, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν διανεμήθηκαν στην ιρλανδική αγορά.

Η σερεουλίδη μπορεί, σε σοβαρές περιπτώσεις, να αποβεί θανατηφόρα. Οι γαλλικές αρχές ερευνούν εάν η συγκεκριμένη τοξίνη συνδέεται με τον θάνατο δύο βρεφών, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας.