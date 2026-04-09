Γάλλιο: Από τη φάση της δοκιμής στην... επιτάχυνση - «Έρχεται έκπληξη το 2026»

Η επόμενη μεγάλη κίνηση στον κρίσιμο τομέρα των ορυκτών και μετάλλων που μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Και, όπως όλα δείχνουν, το 2026 θα είναι χρονιά-ορόσημο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, ο CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έστειλε ένα σαφές αλλά και αινιγματικό μήνυμα για το γάλλιο: «Stay tuned, έρχεται μια ευχάριστη έκπληξη μέσα στη χρονιά».

Από την πιλοτική παραγωγή στην επενδυτική απόφαση

Το project του γαλλίου φαίνεται να περνά πλέον από τη φάση της δοκιμής στη φάση της επιτάχυνσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση:

Η πρώτη παραγωγή από την πιλοτική μονάδα αναμένεται πριν το τέλος του 2026

Αμέσως μετά θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση (FID)

Στόχος είναι μια νέα μονάδα παραγωγής 5 έως 10 φορές μεγαλύτερης κλίμακας

Πρόκειται ουσιαστικά για το σημείο μετάβασης από το proof of concept σε βιομηχανική ανάπτυξη – ένα βήμα που καθορίζει αν ένα project μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

Κυκλική μεταλλουργία: ο «κρυφός άσος»

Καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο παίζει και η κυκλική μεταλλουργία, η οποία:

εισέρχεται σε φάση εμπορικής αξιοποίησης μέσα στο 2026

εμφανίζει ποσοστά ανάκτησης άνω του 95%

διαθέτει ήδη εξασφαλισμένη πρώτη ύλη, με περαιτέρω sourcing σε εξέλιξη

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μειώνει την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες και ενισχύει την αυτάρκεια – κρίσιμο παράγοντα για τα λεγόμενα critical minerals.

Το γάλλιο στο επίκεντρο της γεωπολιτικής

Το γάλλιο δεν είναι απλώς ένα ακόμη μέταλλο. Είναι κρίσιμο για:

ημιαγωγούς

τεχνολογίες LED

αμυντικά συστήματα και ραντάρ

Η σημασία του αναδείχθηκε έντονα μετά τους περιορισμούς εξαγωγών από την Κίνα το 2023, που αποκάλυψαν την ευαλωτότητα της Δύσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη ευρωπαϊκής παραγωγής αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα και η Ελλάδα επιχειρεί να τοποθετηθεί στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας.

Νέος κύκλος ανάπτυξης στα μέταλλα

Η αισιοδοξία της διοίκησης δεν περιορίζεται στο γάλλιο.

Στον ευρύτερο τομέα των μετάλλων:

οι τιμές αλουμινίου κινούνται πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο

η στενότητα στην αγορά ενισχύει τα premiums

η στρατηγική hedging δημιουργεί περιθώρια υψηλής κερδοφορίας

Παράλληλα, η Metlen επεκτείνεται και σε άλλα κρίσιμα μέταλλα όπως:

σκάνδιο

γερμάνιο

διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο «στρατηγικών υλικών».

Το σήμα για το 2026

Το μήνυμα της διοίκησης ήταν ξεκάθαρο ότι το 2026 δεν θα είναι απλώς μια χρονιά εξέλιξης, αλλά πιθανότατα μια χρονιά ανακοινώσεων με ουσία.

Η αναφορά σε «ευχάριστη έκπληξη» στον τομέα των μετάλλων -και ειδικά στο γάλλιο- λειτουργεί ήδη ως σήμα προς την αγορά ότι κάτι μεγαλύτερο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Και αν επιβεβαιωθεί, τότε το «μικρό» μέταλλο που ξεκίνησε από λίγα κιλά μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους άξονες της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής.