Γάλλιο: «Πράσινο φως» για την παραγωγή του σπάνιου μετάλλου στην Ελλάδα

Μία νέα Στρατηγική Επένδυση Εμβληματικής Σημασίας στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, την οποία συγκάλεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πρόκειται για επένδυση της εταιρείας Metlen, ύψους 340 εκατ. ευρώ, που ανοίγει τον δρόμο ώστε η Ελλάδα να παράγει γάλλιο, μία κρίσιμη πρώτη ύλη σε ποσότητες ικανές να καλύψουν το 100% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνηση αυτή ενισχύει την ευρωπαϊκή αυτονομία σε μία περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας σε γεωστρατηγικό επίπεδο.

Το γάλλιο, το οποίο προκύπτει κατά την επεξεργασία βωξίτη, αποτελεί βασικό υλικό για ημιαγωγούς, αμυντικά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Η εγχώρια παραγωγή του μειώνει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τρίτες χώρες και ενισχύει την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις και εμπορικούς περιορισμούς. Το έργο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους στόχους της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία.

Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση ενδυναμώνει την ελληνική βιομηχανική βάση και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι η πρώτη επένδυση που εντάσσεται στο καθεστώς CISAF 6.1, για το οποίο η χώρα έλαβε έγκριση από την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2025.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, υπέβαλε αίτημα στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους του έργου. Συνολικά, η επένδυση θα λάβει επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές ύψους 118 εκατ. ευρώ.

Στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής συμμετείχαν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Νίκος Παπαθανάσης, η Λίνα Μενδώνη και ο Χάρης Θεοχάρης.

Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και συνολικά τη γεωοικονομική θέση της Ευρώπης.